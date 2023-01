Nytårsmenuen anno 2023: Bil i fritureolie

THY-MORS:En glidende overgang til 2023 kunne man med en smule vid kalde det. Lokalpolitiet i Thisted hælder nu mere til betegnelsen groft hærværk for de episoder, der blev anmeldt på andendagen af det nye år.

- Det er trælse hændelser, som ikke har meget at gøre med nytårsløjer i min optik. Vi fik klokken 08.18 mandag en anmeldelse fra en villaejer i Hegnet i Nors. Alle ruderne i vedkommendes hus var i løbet af nytårsaften og næste dags formiddag blevet smurt ind i margarine. Det uheldige er, at det ikke har været ren margarine, for alle ruderne er blevet ridset. De repræsenterer ifølge anmelderen en værdi på 30.000 kroner, og det er nu formentlig et forsikringsspørgsmål, om de skal skiftes ud, siger politikommissær Henrik Jensen.

Klokken 11.20 indløb der en hærværksanmeldelse fra et hus på Syrenvej i det nordlige Nykøbing. Her var der blevet hældt fritureolie ud over såvel indkørsel som bil. Lidt i samme boldgade, for der har åbenbart været et opsparet behov for få tømt køkken og garage for fedtstoffer, er en anmeldelse til Skive Politi mandag. På Hasselvej i Lem var en varebil i nytårsdøgnet blevet smurt ind i tjære, men dog ikke rullet i fjer.

Noget alvorligere var et anmeldt hærværk fra en villa på Tingvej i Nykøbing. I tidsrummet lørdag til mandag er der blevet smadret nogle krukker, et plankeværk er ødelagt, der er fjernet tagsten, et par termoruder er knust og en tagrende sprængt i stykker. Ødelæggelserne opgøres til 16.000 kr. I samme tidsrum blev der sprængt en postkasse på Vestervangen i Nykøbing. Og i Klitmøller fik en bilejer i døgnet op til nytåret knust bagruden.

Politiet har i intet tilfælde spor af gerningsmænd på nuværende tidspunkt.