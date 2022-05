Nyvalgt bestyrelse skal lukke foreningen

THY-MORS:Perioden for den nuværende LAG/FLAG Thy-Mors er ved at rinde ud. Der er én uddelingsrunde tilbage. Så den bestyrelse, der blev valgt på foreningens generalforsamling torsdag aften, kommer i høj grad til at stå for at følge allerede igangsatte projekter til dørs, før de lukker og slukker.

På generalforsamlingen blev den nuværende formand Annette Qvistgaard genvalgt for en toårig periode, oplyser næstformand Casper Bjerregaard. I det hele taget blev alle, der var på valg, genvalgt, så den 18 personer store bestyrelse fortsætter altså uændret.

Når året udløber, vil bestyrelsen dog blive skåret ned til syv medlemmer. Det blev også besluttet torsdag aften efter forslag fra bestyrelsen. Den reducerede bestyrelse skal blive ved med at eksistere indtil alle projekterne er lukket ned.

Hvad er LAG Thy-Mors? LAG betyder Lokale Aktions Grupper.

LAG/FLAG Thy-Mors er en forening, der støtter vækst og udvikling i landdistrikterne og kystområderne.

Foreningens bestyrelse har til opgave at indstille midler fra EU og Danmark til vækst og udvikling i Thy og på Mors.

Denne programperiode løber fra 2014 til 2020. Fra 2016 blev LAG Thy-Mors, både en LAG og en FLAG. I slutningen af 2020, blev LAG programmet udvidet med to overgangsår. Dette betyder, at der i 2021 og 2022 kan modtages og indstilles LAG projektet til tilskud som hidtil.

LAG delen indstiller midler til Erhvervs-projekter der fremmer vækst og skaber og/eller bevarer arbejdspladser, og til Rammevilkårs-projekter der styrker bosætningen. Kilde: LAG Thy-Mors

Programperioden for den nuværende LAG Thy-Mors, der siden 2016 også har stået for FLAG-programmet, løb oprindeligt fra 2014 til 2020. LAG-programmet er dog blevet forlænget med to overgangsår.

- Det er besluttet fra Bolig- og Planstyrelsen, at der starter en ny LAG for perioden 2023-2027. Men det skal man ansøge om at få lov til. Man kan ikke bare køre videre. Så der skal laves en helt ny aktionsgruppe, fortæller Casper Bjerregaard.

LAG Thy-Mors indkalder derfor alle interesserede til et informationsmøde på Musikskolen i Thy onsdag 11. maj. Her starter processen med at etablere en ny LAG-forening i Thisted og Morsø kommuner.

- Derefter ansøger man Bolig- og Planstyrelsen om at få X antal tusind kroner for at kunne begynde med at køre en ny LAG. Ansøgningsfristen ligger i slutningen af året, oplyser næstformanden og fortsætter:

- Hvis man får styrelsens godkendelse, så bliver der indkaldt til en generalforsamling, så der kan vælges en bestyrelse til den ny LAG Thy-Mors. Det vil ske engang i 2023.

Der er 930.414 kroner til uddeling i den sidste ansøgningsrunde i den nuværende programperiode. Ansøgningsfristen er tirsdag 10. maj.