Økonomisk ro over omblæst havn: Fem års afdragsfrihed på millionlån

HANSTHOLM:Efter en periode, hvor de dårlige nyheder om Hanstholm Havn nærmest har stået i kø, er der endelig godt nyt fra havnefronten.

Indenrigsministeriet har sagt "ja" til, at Hanstholm Havn får fem års afdragsfrihed på et 525 millioner kroner stort lån. Det er optaget i forbindelse med udvidelsen af havnen, som fra årsskiftet ændrede status fra at være kommunal selvstyrehavn til kommunal havn.

- Det har har kæmpestor betydning. Både for Thisted Kommunes likviditet og fordi det giver fem års ro til at udvikle havnen som forretning, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) og tilføjer, at Kommunekredit ikke har noget imod afdragsfriheden .

Afdragsfriheden betyder, at kommunens likviditet i den kommende femårs periode bliver forbedret med godt 100 mio. kr. - svarende til de godt 20 millioner kroner, der ellers skulle været betalt i årlige afdrag på lånet til havneudvidelsen.

Afdragsfriheden styrker kommunens likviditet med årligt omkring 21 mio. kroner årligt frem til 2028. Det betyder, at presset på likviditeten er lettet, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) Arkivfoto: Bo Lehm

- I den seneste tid har det været en udbredt opfattelse blandt mange, at lige meget hvad, der gik skidt i kommunen, så har det været havnens skyld. Nu løfter afdragsfriheden et økonomisk åg af vores skuldre i fem år. Det styrker kommunens likviditet med årligt omkring 21 mio. kroner årligt frem til 2028. Det betyder, at presset på kommunens likviditet er lettet, siger borgmesteren.

Niels Jørgen Pedersen peger samtidig på, at havnens drift kommer i balance. Det var således et akkumuleret driftsunderskud på 63 mio. kroner over en treårig periode, der i november 2022 var med til at udløse beslutningen om, at Hanstholm Havn skulle ændre status fra kommunal selvstyrehavn til fra årsskiftet at være kommunal havn. I forbindelse med ændringen indfriede kommunen kassekreditten.

- Med balance på havnens drift og med fem års afdragsfrihed på lånet er vi nu i en situation, hvor der er ro til at arbejde med at udvikle Hanstholm Havn som forretning - og som en god forretning, som kan drives uden det påvirker kommunens likviditet, siger Niels Jørgen Pedersen