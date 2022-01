Øl skal der til: Thisted Bryghus lander top-resultat efter corona-udfordret 2021

THISTED:Selv om generalforsamlingen i A/S Thisted Bryghus heller ikke i år bliver afviklet som en folkefest kendt som ”den fjerde højtid i Thy” på den sidste lørdag i januar - det skyldes de gældende corona-restriktioner - kunne deltagerne i fredagens stærkt begrænsede udgave af generalforsamlingen med fuld berettigelse skåle på et godt resultat efter endnu et corona-udfordret år.

Bedste resultat i nyere tid til Thisted Bryghus A/S Thisted Bryghus kom ud af regnskabsåret 2020-2021 med et resultat på 6,1 mio. kroner - det bedste resultat i nyere tid og det tiende år i træk med positivt resultat, siger bestyrelsesformand Verner Jensen. Resultatet efter skat er 4,74 mio. kroner, som overføres til selskabets egenkapital. Den er herefter på 39,1 mio. kroner. Egenkapitalen er gennem de seneste fem år øget med 14 mio. kroner. Bryghusets omsætning i det seneste regnskabsår blev 59,16 mio. kr. mod 51,95 mio. kroner i regnskabsåret 2019-2020 Der er i regnskabsåret 2020-2021 omsat i alt 39.600 hektoliter inklusive øl, sodavand og lønbrygning. Det er en stigning på 12,5 procent i forhold til forrige regnskabsår. A/S Thisted Bryghus beskæftigede i det seneste regnskabsår 25 medarbejdere VIS MERE

Det har påvirket bryghusets salg af øl og mineralvand, men produktionen er tilpasset markedets behov, konstaterer bestyrelsesformand Verner Jensen i sin beretning.

- Vi kom ud af regnskabsåret 2020-2021 med et resultat på 6,1 mio. kroner før skat , men efter renter og afskrivninger på det nye brygværk, sagde Verner Jensen som konstaterer, at resultatet er ”det bedste i nyere tid” og at det er tiende regnskabsår i træk, at der er sorte tal på bundlinjen i bryghusets regnskab.

Thisted Bryghus tog det nye brygværk i brug i slutningen af 2019. Anlægget har medvirket til at effektivisere produktionen og har dermed været en gevinst for bryghuset. Arkivfoto: Bo Lehm

Indkøringen af Thisted Bryghus nye brygværk, som blev taget i brug i slutningen af 2019, har været en stor gevinst for bryghuset, siger direktør Aage Svenningsen.

- Vi har på nuværende tidspunkt brygget mere end 1200 bryg på det nye anlæg, siger Aage Svenningsen. Anlægget har medvirket til at effektivisere bryghusets produktion.

Både Verner Jensen og Aage Svenningsen hæfter sig i deres beretninger ved udfordringerne på grund af coronapandemien.

- Den har ramt vores kunder i restaurationsbranchen hårdt, og vi har måtte tilpasse os situationen. Vi har heldigvis haft en god afsætning til dagligvarehandlen, konstaterer Verner Jensen og tilføjer at bryghuset samlet set er kommet godt igennem året, vilkårene taget i betragtning.

Specialøl er slået an

Thisted Bryghus specialøl i 50 centiliter-flasker er slået an i detailbutikkerne, men Aage Svenningsen konstaterer, at der har været tilbagegang i salget af øl på 33 centiliter flasker og fadøl.

- Det skyldes nedlukningen i Horesta-segmentet, siger han.

Både bestyrelsesformand og direktør understreger i deres beretninger, at A/S Thisted Bryghus står foran nye investeringer, der skal medvirke til at fremtidssikre bryghuset.

- Det ønsker vi at gøre med størst mulig egenfinansiering, siger Aage Svenningsen med henvisning til, at de i alt 4,74 mio. kroner, der udgør sidste års resultat efter skat, ikke udbetales som udbytte til aktionærerne. Pengene overføres til selskabets egenkapital, som herefter er på 39,1 mio. kroner.

Investerer med øje for miljøet

- Der forestår mange investeringer og vi reviderer løbende masterplanen for investeringer, siger Verner Jensen og peger på, at de to store lagertanke foran bryghusets gamle hovedbygning skal fjernes. I stedet skal pladsen udnyttes til nye gærings- og lagringstanke.

- Samtidig har vi gang i forskellige tiltag, som kan forbedre vores miljømæssige aftryk. Vi har fokus på både forbruget af vand og el, oplyser han.

Aage Svenningsen forklarer, at der i indeværende regnskabsår skal investeres i at nedsætte bryghusets forbrug af vand og energi. Det sker med baggrund i målsætningen om, at en 70 procent CO2-reduktion skal være gennemført vi 2030.

- Reduktion af CO2, mindre vandforbrug og energibesparende investeringer bliver i fremtiden væsentlige parametre overfor vores forbrugere, siger Aage Svenningsen.