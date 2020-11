Ølleri i Sydthy skal genopstå: Håndgjow på Aagaard

REFS:Aagaard i Refs syd for Hurup skal være et center for håndværk. Tekstilhåndværk, som det også var tilfældet, da gården var hjemsted for Aagaard Tekstil. Og tømrerhåndværk, som den nye ejer af Aagaard, Nikolaj Kirk, er engageret i.

Men nu kan kunsten at brygge godt øl også blive føjet til listen af gamle håndværk, som der bliver mulighed for at dyrke i den firlængede gård. Bodil Kolding - enke efter indehaveren af Ølleriet Håndgjow i Heltborg, Niels Kolding, der døde pludseligt i sommer - har nemlig tilbudt Aagaard at overtage Håndgjows bryggeanlæg.

- Birgit Kolding vil meget gerne, at udstyret bliver solgt samlet, og hendes drøm er, at Ølleriet Håndgjow kan blive i Sydthy, fortæller Nikolaj Kirk.

Den vision er nu på vej til at blive realiseret, efter at otte ølglade mennesker for godt en måned siden samledes til et begynderkursus i ølbrygning. Men inden kursets førstedag var overstået, havde de otte vedtaget, at de ville danne et øllaug og opkøbe og videreføre Ølleriet Håndgjow på Aagaard. Navnet bliver noget i retning af "Aagaards Ølleri - Håndgjow i Thy".

Torsdagen efter blev det første møde i øllauget holdt. Meget passende fandt det sted på Bryggerivej i Hurup, hvor Hurups Bryggeri engang lå.

Planen er, at Aagaards Ølleri skal anlægges i løbet af det kommende år. Og da det skal være et folkeligt projekt, er crowdfunding en passende måde at finansiere det på, mener Nikolaj Kirk:

- Det vil være lækkert at kunne fortælle om et bryggeri, der bygger på frivillighed og med økonomisk støtte fra gode venner.

Bryggerset tilbage i folks hjem

- Visionen er at få bryggerset tilbage i folks hjem. Danskerne skal til at brygge deres eget øl, siger han.

Med tiden skal man dog også kunne købe øl fra Aagaards Ølleri.

- Drømmen er, at bryggeriet står klar inden for et år. Inden for tre år er vi med til DM i håndbryg, og inden for fem år er et udvalg af øl fra Aagaards Ølleri at finde på de lokale spisesteder og på butikkernes hylder, fortæller Nikolaj Kirk.