Øllet flød i litervis

THISTED: Litervis af øl stod klar til at finde vej til tørstige ganer på Bryggerivej. Hele 160 øl fra 20 bryghuse fra hele Danmark og et enkelt spansk var parate, da Thisted Bryghus lørdag inviterede indenfor til Øllets Dag.

Det var fjerde år i træk, at bryghuset var rammen om Øllets Dag. Eventen stod bryghuset for i samarbejde med Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Thisted, fortalte formand Jens Munk.

- Det er første gang, at vi har et udenlandsk bryghus med. Der er stor interesse for arrangementet her. En del har også købt billetter i forsalg, og så er det jo også fint vejr, sagde Jens Munk og fortsatte:

- Jeg vil tro, at der er knap 300 besøgende nu. Men vi regner med at passere de 1000 og nå op på mellem 1200 til 1300. Så mange besøgende har der aldrig været før, vurderede han i en time inde i arrangementet.

Udover ølsmagning kunne de besøgende komme på rundvisning og se øllene blive brygget.