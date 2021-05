Øllets kreative mester er død

NEKROLOG: Brygmeste Peter Klemensen, Thisted, døde søndag aften, 76 år gammel

Selv om en øl er rigtig god, kan der sikkert laves en, som er bedre.

I hvert fald var brygmester Peter Klemensen den evigt eksperimenterende i de år, han stod i spidsen for Thisted Bryghus.

Her virkede han i 28 år fra 1981 til 2009 og gjorde sit til at sætte gang i den ølrevolution, som stadig er i fuld gang og har sikret ølglade danskere adgang til masser af godt øl leveret af en underskov af små bryghuse, men som også har fået branchens større spillere til at erkende, at øl ikke bare er øl, det er også håndværk og kunst, når der for alvor leges med malt, humle og de andre smagsgivere, som skaber en formfuldendt smagsoplevelse.

Peter Klemensen var uddannet farmaceut og fattede under studiet interesse for gæringsprocesser. Efter at have arbejdet som konsulent for Løvens Kemiske Fabrik valgte han at gå bryggervejen og søgte i 1969 ind på Skandinavisk Bryggeri Højskole.

I 1972 blev han brygmester på Carlsberg og kom herfra til Bryggeriet Vestfyen, inden han i 1981 blev ansat på Thisted Bryghus.

Her fik brygmesteren, som på det tidspunkt også var direktør, mulighed for at udfolde sit kreative jeg, og det gik stærkt. Da Peter Klemensen blev ansat i Thisted fremstillede bryghuset to typer øl, Thy Pilsner og en lys øl med navnet Siesta.

Peter Klemensen behøvede imidlertid ikke lang tid, før han gjorde bryghusets udvalg af øl større, mere spændende og attraktivt. Det første udspil i hans personlige ølrevolution var en Påskebryg og en Julebryg, begge lanceret i 1982. I 1984 fulgte Porse Guld, som i dag står på EU´s officielle liste over egnsspecialiteter.

I 1989 blev Limfjordsporteren lanceret. Dog ikke i sin endelige form, for det var først flere år senere, at Peter Klemensen havde udviklet den, så den var som den skulle være efter hans smagsløg.

I dag går den under navnet ”øllets gentleman”, men den er skabt af en ølbrygningens troldmand, der også gik i front, da begrebet økologisk øl blev introduceret i bryghusets sortiment.

”Her laves overhovedet ingen almindelige øl. For mig er der kun to ting, der tæller. Specialitet og kvalitet”, sagde Peter Klemensen i et interview, hvor han fortalte om principperne for sit arbejdet i øllets tjeneste og om en temmelig kompromisløs tilgang til tingene.

Ind imellem måtte brygmesteren dog erkende, at nogle af hans øl trods alle kvaliteter ikke helt faldt i kundernes smag på samme måde som de pirrede hans egne smagsløg.

I løbet af sine 28 år som brygmester på Thisted Bryghus nåede Peter Klemensen at lancere mindst ligeså mange nye øl, og da han i 2009 gik på pension, var han ikke mere pensionist, end at han stadig fandt vej til sit laboratorium på bryghuset og udviklede nye øl. Blandt dem en serie på tre med smagsgivere hentet i naturen i Nationalpark Thy. Og selv om brygmesteren var blevet pensionist lod han andre bryggerier få glæde af sin viden, blandt andet da færingerne fik et nyt brygggeri, Okkara.

Peter Klemensen fik i 2002 Danske Ølentusiasters ølpris og blev æresmedlem i 2010. I 2005 blev han hædret med titlen ”Årets Thybo”.