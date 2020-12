Ønske: Nationalpark Thy skal være større

THY:Intet er givet endnu, og skal det være, bliver spørgsmålet om en udvidelse af Nationalpark Thy del af en proces, der kan vare fra et til tre år.

Sådan lyder det fra Torben Juul-Olesen, formand for nationalparkens bestyrelse, hvor et flertal i denne uge besluttede, at rette henvendelse til Thisted Kommune om at arbejde for en udvidelse dels på arealer langs Vigsø Bugt til Bulbjerg, dels til at inddrage cirka 7000 hektar af vandfladen i Krik Vig og samtidig åbne mulighed for, at private lodsejere med jord op til nationalparken kan få deres jord omfattet af nationalparken, hvis de ønsker det.

- Forudsætningen for at komme videre, er at Thisted Kommune støtter en udvidelse, og det har endnu ikke været drøftet i kommunalbestyrelsen, siger Torben Juul-Olesen som understreger, at udgangspunktet for at gå videre med tankerne om en udvidelse er, at det skal ske ad frivilligheden vej som det også skete, da den nuværende Nationalpark Thy blev etableret.

Beslutningen om at anbefale en udvidelse af nationalparken er truffet på den nuværende bestyrelses sidste møde. Efter nytår tiltræder en ny bestyrelse som udvides med to pladser, en til Biologisk Forening for Nordvestjylland, en til foreningen Vild med Vilje.

- 7. januar er der lagt op til, at den nye bestyrelse afklarer sin holdning til udvidelsen inden vi beder kommunen arbejde videre med den, siger Torben Juul-Olesen og tilføjer, at selv om både vildere og mere bæredygtig natur er prioriterede satsningsområder i en ny nationalparkplan, har også en udvidelse høj prioritet.