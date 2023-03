Ønske om nyt hospice: Møde sætter fokus på udfordringerne

THY-MORS:Kan Thy og Mors få et hospice? Det spørgsmål er emnet for et offentligt møde, som foreningen FAST afholder i Thisted 22. marts.

Støtteforeningen FAST (Fremtidens Akutsygehus Thisted) har blandt andre inviteret Olav Nørgaard, der er formand for Hospice Danmark, til at komme. Han vil fortælle om perspektiverne i at have et hospice forholdsvis tæt på.

Region Nordjylland har i øjeblikket et hospice i Nørresundby og et i Frederikshavn. For de fleste borgere i Thy og på Mors vil Skive, hvor Region Midtjylland har et hospice, være nærmere.

Netop afstanden til et hospice er det, der gør, at FAST nu har valgt at tage emnet op.

- Mennesker, der har brug for et hospiceophold, har selvfølgelig brug for, at deres familie er tæt på dem, siger Erik Holm, formand for FAST. Han fortsætter:

- Det er et emne, vi har haft på programmet meget længe. Sidste år kom der så en undersøgelse, hvor man ser en sammenhæng mellem, hvor folk bor henne, og hvor mange der kommer på hospice fra den pågældende kommune, og det viser sig, at jo tættere man bor på et hospice, jo større mulighed er der for, at man ender der, hvis man har behov for det. Så man kan sige, at det vil være fremmende for lighed i sundhed, hvis der blev et hospice i vores område. Derfor synes vi, at vi nu skal tage en drøftelse af, hvordan mulighederne ser ud for, at vi kan få et hospice her.

Mødet afholdes i Aalborg Universitetshospital Thisteds lokaler på Thylandsvej 37.

Her vil man også kunne høre to pårørende fortælle om deres personlige oplevelser, mens de havde familiemedlemmer på hospice i henholdsvis Skive og Frederikshavn. Det er tidligere borgmester Lene Kjelgaard (K) og tidligere halinspektør Tonny Borggaard, begge Thisted.

Endelig vil regionsrådsmedlem Hanne Korsgaard (S) orientere om, hvad der sker i Region Nordjylland på området. Hun sidder også i en arbejdsgruppe i Thisted sammen med forskellige interessenter, der har interesse for at få etableret et hospice i Thy.

- Vi synes jo, at de hospicetilbud, der ligger i vores egen region, er for langt væk, siger hun og tilføjer:

- Problemet bliver i sidste ende driftsmidler.

Det halvanden time lange møde er åbent for alle interesserede, og deltagelse er gratis, oplyser Erik Holm.

FAST holder i øvrigt generalforsamling samme aften efter det offentlige møde.