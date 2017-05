Østre Skole ansætter lærer i trainee-forløb

Flere skoler i Thisted Kommune er interesserede i at ansætte en traineelærer. Men Østre Skoles leder, Brian Kirk Nielsen, er den første, der har valgt at byde ind på ordningen - og søge en lærerstuderende til et job i cirka ti timer om ugen. Arkivfoto

THISTED: I det kommende studieår bliver der mulighed for at uddanne sig til lærer på en ny måde på VIA University College i Skive.

Trainee-lærer-uddannelsen strækker sig som normalt over fire år, men den giver mulighed for, at den studerende sideløbende har et lønnet deltidsjob på en skole.

Thisted Kommune er den første blandt flere interesserede kommuner til at byde ind på ordningen.

Helt konkret har Østre Skole i Thisted netop opslået en stilling som trainee-lærer på cirka ti timer om ugen.

Skoleleder Brian Kirk Nielsen er sikker på, at en kombination af job og studie vil give bonus i forhold til de kvalifikationer en lærer kommer ud med.

Og han håber, at Thisted Kommune vil få en fordel af ordningen i forhold til at rekruttere lærere i fremtiden.

- Det vil være fint, hvis vi kan gøre os lidt lækre, siger Brian Kirk Nielsen.

Jette Facius, konsulent i Thisted Kommune:

- I Thisted Kommune synes vi, det er en rigtig god idé, at VIA udbyder traineelæreruddannelsen, fordi det i den sidste ende giver lærere, der er godt kendte med praksis, den dag de er færdiguddannede, siger Jette Facius.

Folk, der er interesserede i trainee-læreruddannelsen, skal søge ind på VIA University College via den normale optagelsesprocedure.

Praktikleder Thomas Thorning, VIA i Skive, siger, at otte-ti personer indtil videre har vist interesse for ordningen - og der er en forventning om, at der allerede i år oprettes stillinger i Skive og Viborg - foruden altså Thisted.

Trainee-læreruddannelsen er SU-berettiget.