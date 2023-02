Øv-sag: Surfere må se langt efter nye faciliteter

BYGHOLM:Lokaliteten er den samme, men surfspottet ved Bygholm, som er ideelt til kitesurf, får næppe de samme faciliteter, som flere af de øvrige lokaliteter, der tilsammen udgør Cold Hawaii Inland.

I december fik Thisted Kommune afslag fra Kystdirektoratet på en ansøgning om at opføre Colds Hawaii Inland-faciliteter ved Bygholm i samme design, som allerede kan ses på to andre Cold Hawaii Inland-lokaliteter, i Vilsund og ved søbadet i Thisted.

Ernst Breum, formand for foreningen Bygholm Kitesurf, der har arbejdet med at få lokaliteten ved Bygholm med som en del af det samlede Cold Hawaii Inland-projekt, ser stadig foreningen som en del af projektet.

- Vi må bare konstatere, at der tilsyneladende ikke er mulighed for at få den Cold Hawaii Inland-facilitet, som der egentlig var lagt op til. Så må vi ryste posen og finde ud af, hvad der så er muligt, siger Ernst Breum med tanke for, at en bygning med faciliteter til surferne ved Bygholm er ligeså berettiget som tilsvarende faciliteter på de andre lokaliteter, der er en del af Cold Hawaii Inland.

Vi kan ikke realisere den facilitet, vi var stillet i udsigt, men så må vi fortsætte dialogen for at finde andre løsninger, siger Ernst Breum, formand for foreningen Bygholm Kitesurf Arkivfoto: Bo Lehm

- Jeg ser ikke situationen som udtryk for, at Bygholm ikke længere er en del af Cold Hawaii Inland. Lokaliteten er den samme som altid med de muligheder, den giver. Vi kan bare ikke realisere den facilitet, vi var stillet i udsigt, men så må vi fortsætte dialogen for at finde andre løsninger, siger Ernst Breum.

Stor udfordring

Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, betegner Bygholm som den absolut største udfordring i det samlede Cold Hawaii Inland-projekt.

På udvalgets seneste møde blev der orienteret om udbygningen af projektets i alt 10 lokaliteter. Fem af de 10, Vilsund, Synopal, Den Blå Løber, Vandshelters samt Søbadet i Thisted, er for de fires vedkommende udført, mens Den Blå Løber er "delvis udført".

Lokaliteterne ved Dragsbæk, Krik og Doverodde er i proces, mens lokaliteten i den østlige ende af Vandet Sø samt Bygholm er problematisk.

- Ved Bygholm er stort set intet muligt, mens vi jævnligt rykker for at få oplyst, hvor langt sagen om Vandet Sø er, siger Jens Kr. Yde med henvisning til, at en dispensation fra Fredningsnævnet til at etablere Cold Hawaii Inland-faciliteter ved søen er påklaget og lige nu behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- Under et har projektet været en succes. De færdige lokaliteter er godt modtaget og fungerer i overensstemmelse med vores planer og forventninger. Så er der nogle lokaliteter, hvor tingene trækker ud, og her håber vi på vores samarbejdspartneres forståelse for, hvorfor tingene trækker ud.

Den økonomiske ramme for det samlede Cold Hawaii Inland-projekt er på 89,6 mio. kroner. Heraf har Nordea-fonden bidraget med en million og Lokale- og Anlægsfonden med 10 millioner kroner betinget af, at samtlige lokaliteter står færdige med udgangen af 2024.

Kommunen forventer ikke at påbegynde arbejdet med at færdiggøre flere Cold Hawaii Inland-lokaliteter før i 2025. Det kan have som konsekvens, at myndighedstilladelserne til lokaliteterne ved Vandet Sø og Dragsbæk når at udløbe - og sker det, skal der ansøges forfra.

- Der er aftalt møde i projektets styregruppe. Herefter tager vi kontakt til vores samarbejdspartnere for at forklare, at vi har forsøgt at følge både tids- og handleplanen for projektet, men at der er nogle forhold, som har gjort det vanskeligt. Derfor er det vigtigt, at vi kan fastholde de tilsagn om støtte, der er givet, selv om tingene trækker ud, siger Jens Kr. Yde.