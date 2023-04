Ole undrer sig: Skal der slås nogen ihjel, før der sker noget?

FADDERSBØL:- Skal der slås nogen ihjel i krydset, før der sker noget?

Spørgsmålet stilles af Ole Kristensen fra Vorupør, som undrer sig over, at Thisted Kommune aldrig har reageret på hans mere end tre år gamle henvendelse om bedre skiltning ved det kryds i Faddersbøl, hvor den lille vej ved navn Tyskerbakken munder ud i Vorupørvej.

Tilbage i december 2018 var han selv tæt på at komme alvorligt til skade, da han kom kørende ad Vorupørvej og ikke kunne nå at bremse op for en bus, som kørte ud fra Tyskerbakken. Buschaufføren havde tilsyneladende overset både det trekantede skilt og hajtænderne i krydset og fortsatte direkte ud på den befærdede Vorupørvej.

I kollisionen med den store bus var Ole Kristensen heldig at ramme bussens forhjul.

- Falckfolkene sagde, at jeg havde fået skrællet taget af bilen, hvis jeg havde ramt foran eller bag bussens hjul, fortæller Ole Kristensen.

Efter uheldet kom han på sygehuset i Aalborg og blev opereret i skulderen, hvor sikkerhedsselen havde lavet ravage. Det har han ingen gener af i dag, mens han døjer lidt med et par små diskosprolapser i nakken, som opstod efter uheldet, og som ikke kan opereres.

- Men det var da billigt sluppet, siger Ole Kristensen.

Blot et par måneder senere var den imidlertid gal igen i det samme kryds:

- Da var der to personbiler, som drønede sammen. Og så var det, at jeg reagerede på det.

Han ringede ind til kommunen, talte med en medarbejder og sendte efterfølgende et billede af krydset. Men der er ikke sket noget.

- Det mindste man kunne gøre, var at sætte et skilt, som advarer om krydset, op 150 meter før. Det findes ved mange andre kryds, som ikke er nær så farlige, siger han.

En anden mulighed er etablering af "fuldt stop" i stedet for bare vigepligt. Eller at der blev spærret for indkørsel til den stump vej, som findes på den anden side af Vorupørvej.

- Så ville der være skilte overfor, som også ville gøre bilister fra Tyskerbakken opmærksom på krydset, påpeger Ole Kristensen.

Endelig kunne der opsættes et af de særlige skilte, som advarer om et uheldskryds.

Kan være smuttet

Det var en generel opfordring fra Thisted Kommune til borgerne om - i forbindelse med at der skal laves en ny trafiksikkerhedsplan - at gøre opmærksom på trafikfarlige steder i kommunen, som nu har fået Ole Kristensen til at tage sagen op igen.

Drifts- og anlægschef Ejgil Haurum tør ikke sige, hvorefter der ikke skete noget efter Ole Kristensens første henvendelse for mere end tre år siden.

- Men det er altid en fordel, hvis borgerne indberetter skriftligt. Man kan også benytte det, der hedder "borger-tip", siger han.

Men I skal vel også reagere på en telefonisk henvendelse?

- Ja. Men det kan være smuttet. Det kan også være, at sagen har været drøftet, men at konklusionen var, at den ikke var prioriteret, siger Ejgil Haurum.

Efter Nordjyskes henvendelse lover han imidlertid, at krydset i Faddersbøl vil blive taget op, når kommunen nu skal overveje nye tiltag for trafiksikkerheden. Også selv om vi ringede til ham efter 23. april, som kommunen har sat som frist for input til den nye plan.