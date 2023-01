Om lidt afsløres Årets Sportsnavn i Thy: Her er de nominerede

THY:Hvem stod for det forgange års største idrætspræstation i Thy?

Det spørgsmål har Thisted Dagblad og siden Nordjyske stillet sig selv siden 1969. De senere år i samarbejde med Thisted Kommune med hvem vi også i år finder en værdig vinder af prisen, som uddeles i forbindelse med Thy Awards i Thyhallen fredag 3. februar.

Det er repræsentanter for Nordjyske og Thisted Kommune som eliteidrætskommune, der har siddet i den komite, som har nomineret tre navne til titlen. De nominerede som Årets Sportsnavn i Thy 2022 er:

Karoline Sørensen, Thisted Svømmeklub, Caroline Küntzel, NASA, og Kasper Lousdal fra Boddum-Ydby Skytteforening.

Karoline Sørensen- nomineret til Årets Sportsnavn i Thy. Foto: Bo Lehm

Karoline Sørensen, der også var nomineret til prisen sidste år og som vandt prisen for to år siden, er især nomineret for sin suveræne præstation ved DM på langbane, hvor hun gjorde rent bord og vandt guld på 50, 100 og 200 meter ryg. Ved DM på kortbane var hun lidt ude af form efter en skadespause med en brækket arm, men det blev stadig til en guld- og en sølvmedalje for de senere års bedste danske kvindelige rygsvømmer.

Stand up-padler Karoline Küntzel er nomineret for to internationale resultater. Klitmøller-surferen sikrede sig nemlig sølv ved VM i technical race og guld ved EM i sprint i 2022.

Endelig er også skytten Kasper Lousdal nomineret. Para-skytten, der på grund af rygmarvsbrok sidder i kørestol, sluttede 2022 stærkt af, da han ved sit første VM nogensinde skød sig til sølv. Det skete i Abu Dhabi, og resultatet betyder, at thyboen kan se frem til flere internationale oplevelser i fremtiden. Sølvmedaljen har nemlig allerede sikret ham en plads ved de paralympiske lege i Paris i 2024.

Kasper Lousdal - nomineret til Årets Sportsnavn i Thy. Foto: Bo Lehm

Årets sportsnavn i Thy får i et år lov til at opbevare den vandrepokal, der siden 1982 har vandret fra sportsnavn til sportsnavn. Pokalen er i sin tid skænket af Guldsmed Egon Pedersen, i dag Klaus Guldsmed, på Store Torv i Thisted. Der er også en kontant belønning på 5000 kroner til årets sportsnavn, mens de to nominerede, som ikke får prisen, hver modtager 2500 kroner.