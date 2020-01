Omfartsvej spærres i tre uger

HURUP:Fra mandag morgen, ja måske allerede fra søndag, og cirka tre uger frem vil omfartsvejen nord om Hurup, Ashøjvej, være lukket for trafik lige vest for krydset ved Grurupvej/Kirkevej.

Bilister vil i stedet blive dirigeret ind på en omkørsel via Kirkevej, Toftegade og Jernbanegade.

Det oplyser Simon Olsen, indehaver af firmaet Koldby Entreprenør A/S.

Årsagen er, at arbejdet med cykelstien langs Grurupvej mellem Hurup og Bedsted nu er nået så langt, at entreprenørfirmaet skal i gang med at etablere en tunnel til cyklisterne under Ashøjvej. Det kræver, at hele vejen graves op.

Inden tunnelrøret kan etableres, er der imidlertid et stort drænrør, der ligger dybt nede i jorden, som skal omlægges først. Røret ligger så tæt på vejen, at det er nødvendigt at lukke den for trafik, mens arbejdet står på. Umiddelbart derefter går arbejdet med tunnellen i gang.

Simon Olsen vurderer, at der alt i alt vil gå omkring tre uger med arbejdet.

- Jeg regner med, at vi går i gang med at skrælle asfalt af vejen på mandag, siger han.

På resten af strækningen op til Bedsted skrider arbejdet stille og roligt fremad. I starten af næste uge vil der blive lagt stabilgrus på den kommende cykelsti, og derefter er stien klar til at blive asfalteret. Planen er, at det sker i slutningen af januar, lidt afhængigt af vejret, oplyser entreprenøren.

Simon Olsen oplyser i øvrigt, at firmaet natten til fredag fik stjålet endnu en generator. Dermed har firmaet fået stjålet i alt seks generatorer fra byggepladsen.