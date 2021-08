Omstridt hotel-plan måske i digital høring

VORUPØR:Skal den fremtidige anvendelse af den kommunalt ejede grund på Havstokken 9 i Vorupør gøres til genstand for 28 dages digital høring i perioden fra uge 36 til 39?

Det spørgsmål skal i første omgang kommunens udvalg for klima, miljø og teknik tage stilling til på næste uge møde. 31. august tager kommunalbestyrelsen endelig stilling til høringen og efter den tidsplan, der er fremlagt, skal fremtiden for grunden drøftes politisk i løbet af november, blandt andet på grundlag af de høringssvar, der kommer.

Debatten om grundens fremtidige anvendelse har allerede raset i nogle måneder. Fokus har mest været rettet på, hvad flere borgere i Vorupør eller med tilknytning til byen mener, at grunden, som i dag anvendes til parkeringspladser, ikke skal bruges til, nemlig et havbadehotel.

Muligheden af at opføre havbadehotellet er beskrevet i den plan for turismeudvikling i Vorupør og Klitmøller, som kommunalbestyrelsen behandlede i foråret 2020. Hotellet er beskrevet som et projekt til 214 mio. kroner med 112 værelser og lejligheder.

Projektet kan, hvis det realiseres, skabe mulighed for yderligere udvikling af turismen i kommunen og bidrage med flere overnatningspladser.

Da kommunalbestyrelsen i maj skulle tage stilling til muligheden af at arbejde videre med planerne om havbadehotellet på Havstokken 9, skete det til lyden af mishagsytringer mod projektet, som i alle i Vorupør fandt som den bedste ide.

Før kommunalbestyrelsen i maj drøftede sagen havde også fem lokale foreninger taget afstand fra planerne på Havstokken, men ikke fra hotelplaner som sådan. Der var nemlig peget på alternative placeringer af et hotel.

På mødet i maj besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at der kan arbejdes videre med planerne, men også at spørge en gang mere om holdningerne til projektet.

De, der kan deltage i den digitale høring, kontaktes med brev og er efter oplægget "alle med fast ejendom, bopæl eller virksomhed i Vorupør Sogn".