Omstridt teltlejr på Simons Bakke afvikles

THISTED: Asylteltlejren på Simons Bakke i Thisted skal afvikles.

Det er en direkte konsekvens af, at Udlændingestyrelsen har besluttet, at der ikke længere skal være asylcentre i Vesløs og Hanstholm.

- Når Thisted Kommune ikke mere skal være operatør på driften af asylcentre, kan kommunen heller ikke længere understøtte driften af asylteltlejren på Simons Bakke, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen (K).

I øjeblikket bor der omkring 300 asylansøgere på asylcentrene i Vesløs og Hanstholm, hvor der er tilknyttet 25 fastansatte medarbejdere.

Asylcentret i Vesløs afvikles med årets udgang, centret i Hanstholm holdes i drift frem til udgangen af marts næste år.

- I forbindelse med beslutningen om at lukke de to asylcentre, drøftede jeg fremtiden for asylteltlejren med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Jeg gjorde opmærksom på, at når Thisted Kommune ikke længere skal være operatør på asylområdet, ser vi os ikke i stand til at understøtte en eventuel drift af teltlejren. Når asylcentrene er afviklet har vi ikke længere det fagpersonale og det beredskab, der er nødvendigt for at drive teltlejren, siger Lene Kjelgaard Jensen.

Borgmesteren forklarer, at ministeren havde forståelse for argumentet og at det nu er besluttet, at teltlejren nedlægges.

Lejren på Simons Bakke har stået tom siden oktober 2016.