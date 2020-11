Opbakning til foreningslivet: 52 coronaramte foreninger får en håndsrækning

THY:Med en pulje på 300.000 kroner kan Thisted Forsikring nu give en lang række lokale foreninger en økonomisk håndsrækning midt i en ekstra hård coronatid. Foreninger i Nord-, Midt- og Vestjylland har kunnet søge Thisted Forsikring om en økonomisk håndsrækning, hvis foreningen har været udfordret af coronakrisen. Konceptet hedder ”Danmarks Rygrad giver en hjælpende hånd”. Kampagnens budskab var at hjælpe foreninger og klubber, der i 2020 har været økonomisk ramt af corona-krisen.

Rekordmange ansøgninger

I den i alt fire uger lange kampagne modtog Thisted Forsikring 456 ansøgninger fra klubber og foreninger i Nord-, Midt- og Vestjylland, hvilket er rekordmange. Fælles for alle er at deres lokale fællesskab er truet af corona-krisen, da den har givet foreningerne økonomiske problemer. Ansøgningerne giver på den anden side et pejlemærke om at der er et stærkt ’vi’ ude i lokalsamfundene, som er værd at kæmpe for. Thisted Forsikring forøgede derfor støttepuljen til 300.000 kroner og kan dermed støtte 52 foreninger.

5-10.000 kroner

- Efter vi gik i luften med kampagnen, stod det hurtigt klart for os at der var et kæmpe behov for hjælp ude i det lokale foreningsliv. Alene første dag vi havde åbnet for ansøgninger, modtog vi omkring 60 ansøgninger. Derfor har vi hævet beløbet fra 250.000 til 300.000 kroner, skriver administrerende direktør Dennis René Petersen, Thisted Forsikring, i en pressemeddelelse. Han peger på, at efter den seneste nedlukning af de syv nordjyske kommuner, er behovet kun vokset.

De 52 foreninger har modtaget et beløb fra 5.000 til 10.000 kroner

- Vi har brug for foreningerne her i Danmarks Rygrad. Ikke mindst er det helt afgørende at vi støtter og roser og bakker op om de frivillige. Det er deres store arbejdsindsats, der får det hele til at hænge sammen i foreningerne, siger Dennis René Petersen.

En femtedel af de 456 foreninger oplever medlemsfrafald som er med til at give foreningen økonomiske problemer. Også manglende kontingentbetaling er et problem, viser 23 procent af foreningerne.