Opdatering af nordjysk bog-mekka: 100.000 bøger som del af byfornyelse

THISTED:- Vi har så mange bøger, at vi udstiller dem, lyder det tørt fra indehaveren af antikvariatet, Anders Damm.

Thisted Antikvariat har altid haft en udstilling i vinduet ved siden af indgangen til antikvariatet, som i næsten 30 år har ligget i et ydmygt butikslokale i en baggård til gågaden Storegade.

Men i forbindelse med et igangværende byfornyelsesprojekt, "Passagen", er antikvariatet blevet udstyret med yderligere to udstillingsvinduer.

Samtidig får de gamle bygninger en tiltrængt renovering, så bøgerne ikke længere risikerer at blive ødelagt af vand fra et utæt tag.

Til gengæld er der skåret et stykke af det smalle og dybe butikslokale for at give plads til indgangen til den "smedje", der - som det centrale element i byfornyelsesprojektet - er under opførelse bag antikvariatet.

Thisted Antikvariat bliver en central del af Passagen, det nyrenoverede område i Thisteds midtby. Thisted d.27 maj 2022

På begge sider af gårdsplads

Men en gammel lagerbygning på den anden side af gårdspladsen er samtidig blevet nyindrettet, så der bliver plads til endnu flere bøger. Her er tætte rækker af reoler pakket fra gulv til loft. Etagen ovenover er ligeledes fyldt, og helt oppe under loftet bliver der sat flere reoler op.

Også denne bygning har fået en butiksrude, som bogelskere kan trykke deres næser flade imod. Men de må nøjes med at kigge, for som udgangspunkt har kunderne ikke adgang til dette boglager.

Nordjyske får dog lov at komme ind, da vi besøger antikvariatet fredag efter Kristi himmelfartsdag. På grund af helligdagen har antikvariatets daglige leder, Johannes Hallberg, denne dag ekstra travlt med at finde bøger til onlinekunderne. I alt skal 40 bogpakker af sted.

Johannes Hallberg (til venstre), daglig leder af Thisted Antikvariat, havde i fredags travlt med at finde og pakke de 40 bestillinger, som Kristi himmelfartsdag var indløbet fra onlinekunder. Men der blev også tid til at ekspedere en tysk turist, der havde fundet nogle tysksprogede bøger.

Bøgerne finder Johanes Hallberg via de nummerkoder, som hver enkelt hylde på lageret er forsynet med.

- Derfor går det ikke, at folk kommer herind, for så kunne vi ikke være sikre på, at bøgerne kom tilbage på den rigtige hylde, siger han.

To tredjedele onlinesalg

Det med at sælge brugte bøger på internettet var i sin vorden allerede i 1990'erne. Men Kis Damm, der grundlagde Thisted Antikvariat i 1992, insisterede på det personlige møde med kunderne. Og Anders Damm, som videreførte butikken efter hustruens død i 2002, var også meget tøvende overfor onlinesalg.

Men han blev overbevist af Johannes Hallberg, der - med nogle års afbrydelse - har været tilknyttet antikvariatet siden 2005.

I dag står webbutikken for to tredjedele af omsætningen:

- Uden det havde vi ikke ovelevet, erkender Anders Damm.

Thisted Antikvariat blev grundlagt af Kis Damm 1. december 1992. Men efter hendes død i 2002 videreførte hendes mand Anders Damm (til venstre) butikken, fra 2005 med hjælp fra Johannes Hallberg, der i dag er daglig leder af antikvariatet.

Via forskellige onlineportaler kan kunder i hele landet - og resten af verden for den sags skyld - vælge mellem de godt 44.000 bøger, som Thisted Antikvariat har registreret og som dermed kan sælges på nettet.

Det svarer dog kun til omkring halvdelen af antikvariatets samlede bogbestand, som ud over i butikken og det nyindrettede lager opbevares i et par garager. Det præcise antal kendes ikke, men det nærmer sig 100.000. Og lageret vokser stadig, selv om antikvariatet siger nej tak til mange af de bøger, man får tilbudt.

- De fleste har vi tonsvis af i forvejen. Men vi køber bøger, og vi betaler for de bøger, vi er interesseret i, understreger Anders Damm.

Det gælder blandt andet fagbøger om filosofi, teologi, historie, naturvidenskab og håndarbejde. Og historie - herunder lokalhistorie, og ikke kun om Thy og Mors.

- Men vi har også et bredt udvalg i skønlitteratur. Antikvariatet startede faktisk med at specialisere sig i Limfjordsdigtere som J. P. Jacobsen og Knud Sørensen. Og dem har vi stadig meget af, siger Anders Damm.

Glæder sig til "Passagen"

Selv om onlinesalget i dag er afgørende for Thisted Antikvariat, så er han og Johannes Hallberg mest glade for de kunder, som finder vej til den fysiske butik. Og som i øvrigt kan spare både ekspeditionsgebyr og forsendelsesomkostninger:

- Det er langt det bedste og billigste at komme i butikken, fastslår Anders Damm.

Anders Damm i det nyindrettede lagerlokale, som rummer en stor del af de over 44.000 bøger, som antikvariatet har registreret, og som derfor kan sælges på nettet. Til gengæld har kunderne normalt ikke adgang til lageret.

Han har været glad for at være med i planlægningen af "Passagen" - og glæder sig til åbningen af den nye forbindelse fra Nytorv til Storegade, Håndværkertorv og havnen.

- Arkitekten har været rigtig god til at finde ud af, hvordan vi kunne indrette os bedre. Nu er jeg spændt på at se, hvad det kommer til at betyde for os, siger han.

Der er officiel indvielse af "Passagen" 11. juni.