Opfordring til nationalpark: Tænk Cold Hawaii, erhverv og turisme ind i plan

THY:I den nye Nationalparkplan for 2022 til 2028 vil Nationalpark Thy gennem en ny strategi for erhvervs- og turismearbejdet understøtte både bosætning, erhverv og turisme i Thisted Kommune.

Det er en interessant og relevant målsætning, mener Thisted Kommune, som anerkender, at nationalparken både "forbliver og udvikler sig som aktør i den lokale erhvervsudvikling".

Det fremgår af sagsfremstillingen til kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, som på sit seneste møde godkendte kommunens svar til høringen af nationalparkplanen.

"Det tillægges stor værdi, at man ønsker at udarbejde en strategi i et bredt fagligt samarbejde med relevante aktører, da dette i sidste ende kan biddrage til øget omsætning, flere arbejdspladser og nye virksomheder i Thy", fremgår det af sagsfremstillingen.

Synspunkterne går igen i det høringssvar, udvalget har godkendt.

Her understreges, at kommunen bakker op bag nationalparkplanens indsats for at udarbejde en strrategi for erhvervs- og turismesamarbejdet og det præciseres, at strategien kan laves i et "tæt, gensidigt inspirerende og udviklende samarbejde med Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum, Thy Turistforening, Destination Nordvestkysten, Dansk Kyst og Naturturisme, Partnerskab for Vestkystturisme og VisitDenmark". Sammen kan parterne skabe en mere målrettet erhvervsindsats.

I høringssvaret opfordrer Thisted Kommune desuden til, at "Masterplan 2019-2029 - Et helstøbt Cold Hawaii" tænkes ind i arbejdet. Masterplanen har blandt andet fokus på "den fællesmængde der ses mellem Nationalpark Thys og Cold Hawaiis brugere, lokaliteter, rammer, faciliteter og formidlingspunkter".

31. maj tager kommunalbestyrelsen stilling til indstillingen fra udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik om af godkende høringssvaret.