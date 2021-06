Opgør i kolonihavehus - kvælertag og knivtrussel

THISTED:En 23-årig mand fra Thisted bliver tirsdag stillet for en dommer ved Retten i Holstebro efter et opgør i et kolonihavehus søndag.

Her slog den 23-årige løs på den 47-årige beboer af kolonihavehuset, som han også tog kvælertag og truede med en kniv.

- Overfaldet bliver først anmeldt mandag middag af en tredje person. Kl. 16.30 blev den 23-årige anholdt, oplyser vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.