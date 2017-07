Opkøber tidligere arbejdsplads

THISTED: Fra 1. juli er cirklen så at sige sluttet for Brio Komponenter A/S, der fra den dato er ejet af Akea A/S, hvor en af ejerne, Jan Kloster Petersen, var den første ansatte i det firma, der blev oprettet midt i 80’erne som udløber af Joran Bor og som fik navnet Brio.

I slutningen af 90’erne blev firmaet, som byggede specialmaskiner og standardkomponenter til automatiske specialmaskiner, delt op i to dele, mens Jan Kloster Petersen oprettede Akea, som fortsatte med at bygge specialmaskiner.

Men for et par måneder siden fik han en henvendelse fra Flemming Nielsen, der havde købt den del af Brio, som fortsat byggede standardkomponenterne om Akea eventuelt ville overtage firmaet:

- Jeg fylder 68 år næste gang, så jeg synes den lå lige til højrebenet, fortæller Flemming Nielsen.

Hans medejer, Dani Spitzer, som har firmaet Spitzer Engineering og som også bygger specialmaskiner, var med på ideen og Brio Komponenter er nu ejet af Akea og Jan Kloster Petersen har nu igen de forskellige komponenter under sine "vinger".

Mens Flemming Nielsen vælger at stoppe sin karriere, flytter de to faste ansatte Ulla Nielsen og Per Olling med, men både de og Spitzer Engineering fortsætter dog fysisk på Vilhelmsborgvej i Thisted.