Oplever ny guldalder: Så vildt rykker lille svømmeklub

THISTED:Thisted Svømmeklub står foran en ny guldalder. Det mener svømmetræner Mads Bjørn Hansen, der arbejder med de unge svømmetalenter til dagligt. Han påpeger blandt andet, at klubben selv udvikler en masse unge talenter, og samtidig tiltrækker udefrakommende landsholdsvømmere.

- I slut 80'erne og start 90'erne var vi en rigtig stor klub. Der mener jeg, at vi er ved at være igen. Jeg kalder det en ny guldalder i Thisted Svømmeklub, fortæller svømmetræneren og tilføjer:

- Det skyldes det arbejde, vi har lavet med talentudviklingen, og fordi vi har gjort det attraktivt at komme til Thisted og Thy.

Tilbage i juni hentede Thisted Svømmeklub hele 19 medaljer med hjem til Thy. Privatfoto

Udover de store danske svømmetalenter som Emma Brogaard Krogh og Karoline Sørensen, så har Thisted Svømmeklub formået at hente to nye udenlandske talenter. Det drejer sig om Iris Berger fra Østrig og islandske Johanna Gudmundsdottir, der ligesom østrigeren bor på EUC Nordvest og træner i Thisted Svømmeklub.

- Iris er østrigsk landsholdssvømmer, og hun plejede at træne med hver sommer, når hun var i sommerhus i Klitmøller. Efter hun blev færdig med gymnasiet, så ringer hun til mig og siger: "Mads kan jeg ikke komme og svømme hos jer?". Det gjorde hun så, og hun har fået et kæmpe gennembrud i år, fortæller Mads Bjørn Hansen.

Thisted svømmeklub har tiltrukket østrigske Iris Berger og islandske Johanna Gudmundsdottir til svømmeklubben. I øjeblikket deltager de i de Schweiziske Mesterskaber i Sursee. Privatfoto

Det er fire år siden, at Mads Bjørn Sørensen tiltrådte som svømmetræner i den lille svømmeklub, men siden er det gået stærkt. Så sent som i juni hev Thisted Svømmeklub hele 19 medaljer med hjem til Thy ved DM-ugen i Aalborg, og i øjeblikket har de seks svømmere, der er flyttet til Thisted udelukkende for at være en del af klubben.

Gode sommerresultater

Udover den fantastiske DM-uge i Aalborg, der bød på medalje-regn for Thisted Svømmeklub, så har de yngste svømmere også tørnet ud for klubben over sommeren. Det gjaldt blandt andet til DM for årgangssvømmere, hvor de unge talenter hentede personlige rekorder på stribe.

- De svømmede rigtig godt, og der var mange top 8-placeringer, og de satte personlig rekord 75% af de gange, de hoppede i vandet. Så det var et godt mesterskab for os, fortæller svømmetræneren.

Thisted Svømmeklub ved DM for juniorer i Gentofte, hvor de hentede fire medaljer med hjem. Privatfoto

Efter de fine resultater til DM for årgangssvømmere var det tid til, at juniorerne skulle i vandet til DM i Gentofte. Her blev det til fire medaljer for den lille svømmeklub, og dermed til en 8. plads blandt alle svømmeklubber ved stævnet.

- Det var faktisk et rigtig godt DM for juniorer. Det, som jeg personligt er meget stolt af, det var, at vi havde 17 A-finaler, fortæller Mads Bjørn Hansen, der forklarer at A-finaler gælder de otte bedste svømmere i deres disciplin.

Det bliver ikke til sommerferie for svømmetræneren i år, der blandt andet skal til EM med nogle af sine dygtige svømmere. Det gælder blandt andet Iris Berger, der skal i vandet for det østrigske landshold til U23 EM, hvor Mads Bjørn Hansen også er med som træner.

- Når de unge mennesker vil arbejde hårdt, så vil jeg også gerne, siger han.