Opråb fra Alive Festival: Anbefalinger giver store udfordringer

THISTED:Der er rynkede bryn hos folkene bag Alive Festival for tiden. Hvis det seneste år ikke var nok til at give grå hår i hovedet, så er fredagens udmelding fra regeringens ekspertgruppe det garanteret. Hvis anbefalingerne bliver vedtaget, som de ser ud nu, vil det sætte de mindre festivaler under pres, mener arrangørerne.

- Vi er indforståede med, at anbefalingerne er skabt med sundhedsfagligt fokus. Men den måde, de er udformet på, gør det svært at afholde Alive, som vi kender det. Det er stadig kun anbefalinger, og vi mangler at høre det konkrete politiske udspil, men lige nu befinder vi os fortsat i en situation med frustration og uvished, siger Esben Halkier fra Alive Festivals sekretariat.

I anbefalingerne lyder det, at der i fase 2 (når alle over 50 år har modtaget første stik) maksimum må være 10.000 stående deltagere i sektioner af 2000 personer, og camping er ikke tilladt. I begge tilfælde er fremvisning af coronapas en forudsætning.

- Vi skal nok finde en løsning, men der er flere af anbefalingerne, der giver store udfordringer. Lige nu er det derfor vigtigt for os at gøre på opmærksom på dette i håbet om, at vi kan råbe politikerne op, inden de tager deres endelige beslutning, siger Esben Halkier.

Camping er en stor udfordring

Især forbuddet mod camping i forbindelse med festivaller bekymrer.

- Halvdelen af vores gæster kommer som tilrejsende til Thy. Hvis vi ikke kan tilbyde dem overnatning, er det svært for dem at deltage. Vi har bygget Alive Festival på, at vi ligger i Thy omgivet af fantastisk natur og åbne vidder, og at vi kan vise vores skønne egn frem for gæster, der kommer langvejs fra. Med de nye anbefalinger bliver det en stor udfordring, at der er langt til de større byer, hvor mange af vores gæster kommer fra, siger Esben Halkier.

Det anbefales også at dele festivalpladsen op i sektioner og have 4 m2 til rådighed pr. gæst, hvilket er en stor udfordring for Alive Festival.

- Vi holder til i Christiansgave, og vi har en ret snørklet festivalplads, hvilket også er det, folk elsker os for. At dele den op i sektioner bliver meget svært, hvis vi som ønsket skal være mange. Det er også et stort problem hos alle andre festivaler. Vi er ikke i tvivl om, at vi kan indrette en plads, som er sikker og fuldt forsvarlig, men det kræver, at de endelige pladskrav ikke bliver for ekstreme” siger Esben Halkier.

Uret tikker

Lige nu venter folkene bag Alive Festival på, at der kommer nogle reelle politisk beslutninger, som de kan forholde sig til, men tiden er knap.

- Det er snart for sent. Vi kan ikke blive ved med at vente på, at der kommer nogle krav vi kan forholde os til. Vi ender med ikke at have tid nok til at få arrangeret det hele, siger Esben Halkier.

Hos Alive håber de på, at politikerne finder en løsning hurtigt, som betyder, at festivalen kan afholdes, og at der er tid til at planlægge den.

- Vi håber stadig på at kunne afholde vores festival, som vi indtil videre har planlagt den, men vi er også i fuld gang med at se på alternative løsninger. Vi skal nok få stablet noget godt på benene. Uanset, hvad vi ender med, så er vi taknemmelige over den store opbakning fra folk i Thy. Vi får brug for al den hjælp, vi kan få, så vi kan holde kulturen i live sammen, siger Esben Halkier.