Opråb til Thisted Kommune: Hjælp Næssund Færgen med at sejle året rundt

THY-MORS:Lokalpolitikerne I Thisted Kommune må på banen og tage et medansvar for Næssund Færgens videre drift og overlevelse. Sådan lyder det i et opslag fra Nicolaj Thisted på Facebook, hvor budskabet møder stærk opbakning fra flere andre borgere.

Nicolaj Thisted, der selv bor i Morsø Kommune, benytter selv færgeoverfarten flere gange om ugen både privat og i sit virke som vognmand. Frem til foråret må han og de mange andre passagerer dog indstille sig på at tage den lange omvej over Vilsundbroen.

Færre turister, arrangementer og private udlejninger af færgen i vintermånederne er nemlig mere end økonomien bag den privatejede forening, der ejer Næssund Færgen, kan klare. Uden støttekroner er færgen tvunget til at lægge til kaj mellem november og marts.

En beslutning Nicolaj Thisted godt forstår, men det ærgrer ham, da han ikke forstår, hvorfor Thisted Kommune ikke gør mere for at hjælpe færgen og de mange pendlere:

- Konsekvensen ved at holde stille fem måneder om året er jo, at flere af de faste passagerer helt dropper færgen, da vi bliver vante til at tage den lange vej udenom. På sigt risikerer færgen jo helt at måtte lukke, hvilket vil være ærgerligt med al den historie den repræsenterer.

Mangler en halv million

Uden støtte og samarbejde med Thisted og Morsø Kommune vil en helårlig drift ikke være mulig, fortæller Martin Hvaas, der er formand for foreningen Næssund Færgens Venner. I dag modtager foreningen ikke støtte til den almindelige færgedrift fra nogle af de to kommuner, hvor Næssund Færgens Venner til gengæld har fået støtte fra blandt andre Skibsbranchefonden og AP Møller Fonden til vedligeholdelse af den gamle færge.

- Årligt modtager vi også en halv million fra Morsø Kommune for en række kulturelle opgaver, vi varetager for kommunen . En opgave vi bød ind på, og som er et stykke konkret arbejde, vi udfører fremfor en egentlig støtte. Men ikke desto mindre er det en aftale, der er afgørende for vores økonomi, siger formanden.

Skal Næssund Færgen fremover kunne sejle helårligt - minus den måned om året, hvor færgen er på værft i Agger - vil det kræve en lignende aftale med Thisted Kommune, fortæller Martin Hvaas:

- Tidligere har vi ikke oplevet den store velvilje i forhold til at få sådanne aftaler på plads med Thisted Kommune. Det finder jeg mærkeligt, da det er småpenge for kommunen sammenlignet med, hvad færgeoverfarten kan betyde for både de lokale, turisterne og erhvervslivet. Det er en investering i lokalegnen, som kommer begge kommuner til gavn, understreger han.

Lokalpolitikere klar til at drøfte muligheder

Hos Thisted Kommune har flere lokalpolitikere givet udtryk for at være klar til tale Næssund Færgens sag. Herunder Henning Holm (Socialdemokratiet), der fortæller, at han personlig er klar til at se på et muligt samarbejde efter en model, der ligner den færgen har med Morsø Kommune.

Det kræver dog, at Martin Hvaas og bestyrelsen i Næssund Færgens Venner sender en konkret ansøgning i kommunens retning, fortæller han:

- Vi kommer ikke til at støtte den daglige drift og overfart økonomisk. Næssund Færgen har dog mulighed for at søge støtte til blandt andre kulturelle formål og projekter i forbindelse med den turisme, færgen bidrager til. Det er jo fantastisk, at en færge kan drives i så vid udstrækning af frivillige, som tilfældet er. Det, synes jeg, er bemærkelsesværdig og noget, som fortjener at blive belønnet, siger Henning Holm.

Også Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti er klar til at gøre driften af Næssund Færgen helårlig. Han er sågar villig til at støtte den daglige drift, lyder det:

- Hvad de forlanger i modydelser i Morsø Kommune, vil jeg ikke blande mig i. For mig er det infrastrukturen, der bør være central for Næssund Færgen, og kræver det, at vi smider et par hundrede tusinde kroner efter driften for at sikre, at færgen sejler om vinteren, er det noget, jeg er klar til at finde en løsning på. Det er for dumt, at færgen kun sejler nogle af årets måneder, siger Ib Poulsen.

Hos Næssund Færgens Venner glæder Martin Hvaas sig over, at flere lokalpolitikere er klar til at se på et samarbejde. Han understreget dog, at han ikke vil tage forskud på glæderne. Ikke før pengene er modtaget:

- Det er jo sket før, at politikerne har lovet guld og grønne skove uden at holde, hvad de lover. Den gamle bestyrelse i Næssund Færgens Venner var også i kontakt med kommunen. Også her var velviljen blandt lokalpolitikerne stor, men alligevel skete der intet, konstaterer han.