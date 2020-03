Opruster i kampen mod bølgerne: Flere penge til sikker kyst

THY:En ny femårig aftale mellem staten og fire kommuner på Vestkysten mellem Lodbjerg og Nymindegab, en strækning på 110 kilometer, afsætter flere penge til at sikre udsatte kyststrækninger.

Over de næste fem år er der afsat godt en milliard kroner til at beskytte nogle af landets mest udsatte kyster. Det er næsten en fordobling i forhold til det beløb, der var til formålet i den gamle aftale.

Alene på strækningen mellem Lodbjerg i nord i Thisted Kommune og Nymindegab i syd ligger omkring 10.000 huse til en værdi på cirka 11 milliarder kroner i farezonen, hvis havet bryder igennem klitterne.

- Havets voldsomme kræfter har i årevis fået lov at slide for meget på de kyster, der er allermest udsatte. Samtidig står vi over for klimaforandringer. Det øger presset og gør udfordringerne større. Vi er nødt til at sætte kraftigt ind. Med de nye aftaler er det ambitionen, at vi får stoppet kysten i at rykke længere tilbage, siger miljøminister Lea Wermelin.

Penge til fem års sikring af kysten Staten medfinansierer kystbeskyttelse gennem fællesaftaler med fire kommuner: 110 km mellem Lodbjerg til Nymindegab på den jyske vestkyst med Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune. Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner bidrager samlet med gennemsnitligt 9,1 pct. af udgifterne til aftaleperioden. Herudover medfinansierer staten også tre mindre fællesaftaler: 4,6 km ved Skagen med Frederikshavn Kommune, 1,1 km ved Lønstrup med Hjørring Kommune og 5,6 km ved Blåvand med Varde Kommune. Frederikshavn, Hjørring og Blåvand kommuner bidrager hver med 50 pct. af udgifterne i deres respektive aftaler. Staten bidrager i de kommende fem år årligt med gennemsnitligt 184,6 mio. kroner til kystbeskyttelsen på de fire aftalestrækninger. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Aftalerne løber frem til 2024 og dækker den 110 km lange strækning mellem Lodbjerg og Nymindegab samt tre mindre strækninger ved Skagen, Lønstrup og Blåvand i Frederikshavn, Hjørring og Blåvand kommuner.

Målet for aftalen på den centrale del af Vestkysten er, at kysten skal være stærk nok til at modstå en 100-års storm og ved Thyborøn en 1000-års storm, oplyses det i en pressemeddelelse fra miljø- og fødevareministeriet.

For at beskytte kysten skal der over de kommende fem år skal der sandfodres med op mod 19 mio. kubikmeter sand. Forenklet sagt skal havet ”æde” af det indpumpede sand og ikke af kysten.

Staten har også afsat cirka 80 millioner kroner i en pulje til diger i Vadehavet og til store kommunale kystbeskyttelsesprojekter de steder i landet, der har de største udfordringer med erosion. Der bliver åbnet for ansøgning til puljen inden sommerferien 2020.