Oprykkerne fra Sjørring fik fuld gevinst i første kamp

I sidste sæson sikrede Sjørring sig oprykning til serie 2 ved at vinde deres pulje i serie 3 efter 12 sejre og to nederlag. Torsdag skulle thyboerne så prøve kræfter med niveauet i serie 2, da de mødte Foulum på udebane. I sæsonpremieren fik Sjørring vist, at de godt kan være med i serie 2. Sjørring vandt nemlig kampen med 3-2, og dermed fik de altså en optimal start på den nye sæson.

- Det var en fantastisk start. I perioder af kampen kunne vi ikke helt være med i deres tempo, men til sidst holdt vi rigtig god stand, siger Sjørring-træner Ole Nielsen.

Sjørring fik en drømmestart på opgøret, for allerede i det 2. minut kom udeholdet i front, da Malthe Aakerblad Østergaard fik scoret Sjørrings første mål. Efter den tidlige scoring vågnede hjemmeholdet fra Foulum op, og store dele af første halvleg pressede hjemmeholdet Sjørring i bund. For at forsøge at komme hjemmeholdets pres til livs, valgte Ole Nielsen at skifte Noah Mehl ind og skifte til en 3-5-2-formation, hvilket gjorde, at Sjørring kom mere med i opgøret. Sjørrings føringsmål endte med at blive den eneste scoring i første halvleg.

Sjørring kom godt ud efter pausen, og i det 63. minut fik gæsterne fordoblet deres føring, da debutanten Uffe Skinnerup gjorde det til 2-0. I det 68. minut fik kampens helt store profil, Jakob Hyldig, så bragt Sjørring i front med 3-0. Hele opgøret igennem havde han været med til at binde strukturen sammen for Sjørring, og i det 68. minut kronede han så sin gode indsats med et flot mål. Med brystkassen lagde Haval Omar bolden til rette for Jakob Hyldig, der med en flot afslutning scorede Sjørrings tredje mål. Mod slutningen af opgøret måtte Jakob Hyldig skiftes ud, hvilket skabte en smule usikkerhed hos gæsterne. I det 76. minut fik hjemmeholdet reduceret til 1-3, og i det 84. minut blev der lagt op til panik før lukketid, da Foulum igen fik reduceret. I kampens slutfase forsøgte hjemmeholdet at fuldende comebacket, men Sjørring holdt hjemmeholdet fra fadet og fik en sejr på 3-2 i sæsonens første kamp.

Overlevelse er målet

Som oprykker er det umiddelbare mål for Sjørring at sikre sig overlevelse i rækken.

- Målet for sæsonen er overlevelse. Vi har nogle rigtig dygtige spillere, og der er et rigtig godt træningsmiljø her i klubben, men vi skal også lige vænne os til, at der er et lidt højere tempo i serie 2, siger Ole Nielsen.