Oprykningen glippede for Thisted FC mod Gug

AALBORG:Torsdag skulle Thisted FC's hold i jyllandsserie 2 forsøge at sikre sig oprykning til jyllandsserie 1. På udebane mødte thyboerne Gug i en direkte duel om en plads i jyllandsserie 1 efter sommerferien. Desværre for TFC blev det til et nederlag på 0-4, og dermed bliver det altså ikke til oprykning.

- Der var ingen tvivl om, at vi mødte et rigtigt godt hold, og Gug har jo også spillet i jyllandsserie 1 i denne sæson. Vi spillede rigtig godt i første halvleg, og vi kunne godt have været foran til pause. I anden halvleg viste de så, at de lige havde et gear mere, siger TFC-træner Frederik Olsen.

I første halvleg var gæsterne fra TFC meget på bolden, og holdet fik også skabt flere store chancer. TFC var det bedste hold i første halvleg, men trods et stort overtag i chancer, så var stillingen til pause 0-0.

Efter pausen var thyboerne fortsat bedst, men som halvlegen skred frem, fik Gug mere og mere spilovertag. Hjemmeholdet kom også frem til flere chancer, som Tobias Riis i målet dog tog sig af. I det 66. minut fik TFC et gult kort, og det blev startskuddet på en rigtig dårlig periode. I det 69. minut fik Gug nemlig bragt sig foran, og i det 77. minut fik hjemmeholdet fordoblet deres føring. Efter de to scoringer satsede TFC mere offensivt, og i det 85. minut fik Gug lukket opgøret med deres tredje scoring, der kom efter en omstilling. I det 87. minut kom TFC bagud med 0-4, og det blev samtidig sidste søm i kisten for thyboerne.

- De straffede os hårdt og stak bare kniven ind, når de fik muligheden, siger Frederik Olsen.

Selvom det altså ikke blev til en oprykning, så er Frederik Olsen godt tilfreds med sæsonen.

- Vi har spillet en rigtig flot sæson, hvor vi har gjort det svært for mange hold. Man skal huske på, at vi har et rigtig ungt hold, og vi har fået nogle rigtig gode lærepenge i denne sæson, siger Frederik Olsen.