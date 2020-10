Optakten var god - men pokalhøsten udeblev

ITALIEN:Det var ellers svært at bevare pessimismen efter lørdagens kvalifikationskørsel til den femte afdeling af European Le Mans Series, som i weekenden gæstede den italienske F1-bane i udkanten af Milano. Malthe Jakobsen, racertalentet fra Sennels i Thy, satte næsthurtigste omgangstid, blot to tiendedele sekund efter den hurtigste kører.

Med sådan et udgangspunkt er det ekstra ærgerligt, når uheldet er ude og teamkammeraten spinder af banen på første omgang, lyder det i en pressemeddelelse fra Malthe Jakobsen Motorsport:

- Banen var stadigvæk fugtig efter en regnskylle tidligere på morgenen, og vi havde satset på slicks (tørvejrsdæk uden mønster, red.). James lavede en lille kørefejl igennem et af de hurtige sving og spandt af banen, fortæller Malthe Jakobsen, som selv så det på TV-billederne i teamets garage.

- Det er en virkelig træls følelse, men der er ikke nogen racerkører som laver en kørefejl med vilje, så resten af løbet gjaldt bare om at kæmpe os op fra bunden igen - med en lettere defekt bil, fortæller han.

Selv om afkørslen på fjernsynet så forholdsvis uskyldig ud, var flere aerodynamiske dele på fronten af bilen beskadiget. Og på en højhastighedsbane som Monza er det noget, der kan mærkes

- Det var ikke den bedste LMP3-racer, jeg har prøvet - lad mig bare sige det sådan, griner Malthe og fortæller:

- Det føltes lidt som at køre en formelbil med en bøjet frontvinge. Der var ikke ret meget greb i forenden, så det var umuligt at følge de andres tempo. For mig handlede det udelukkende om at få det bedste ud af den bil, jeg nu engang sad i, også selvom der ikke var det store at kæmpe for. Det kræver lidt ekstra mentale kræfter at komme igennem, men jeg synes at det gik fint.

Om tre uger gælder det sæsonens sidste løb, der køres på Portimão; en fornemt anlagt racerbane beliggende ved Algarvekysten. Her har Malthe aldrig været, og han glæder sig selvsagt til at prøve kræfter med banen.

- Jeg har kun hørt og set gode ting om banen, og jeg ved at både teamet og jeg selv er enormt opsat på at slutte sæsonen af med et godt resultat - så det håber jeg at vi får held med at lave, siger han i pressemeddelelsen.