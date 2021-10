Ordre giver Cimbria 12 nye job

THISTED:Virksomheden Cimbria i Thisted skal stå i spidsen for et stort internationalt it-projekt. Projektet omfatter en stor millioninvestering fra koncernens amerikanske ejere AGCO og kommer på den korte bane til at betyde op til 12 ekstra arbejdspladser i Danmark.

Som producent af udstyr og løsninger til håndtering af korn, frø og fødevarer Cimbria, der beskæftiger knap 500 medarbejdere i Danmark, kommer nu til at spille en helt central rolle i investeringen og udrulningen af en global it-platform. Projektet indebærer, at Cimbria skal implementere et state-of-the-art SAP-baseret ERP-system, der skal konsolidere virksomheden yderligere som førende i verden inden for sit område:

Kolossalt it-projekt

- Vi er meget begejstrede for det kolossale it-projekt, som vi nu har fået bevilliget penge til fra vores amerikanske ejere. Projektet skal optimere vores interne og eksterne processer og konsolidere os blandt de førende i branchen også på it-området, siger Cimbrias økonomidirektør Christian Andersen.

Cimbria er ejet af den amerikanske AGCO-koncern, der er blandt de største i verden inden for design, fremstilling og salg af landbrugsmaskiner og højteknologisk udstyr til landbruget. AGCO omsatte sidste år for 58 milliarder kroner og har 20.000 ansatte på verdensplan. Koncernen står blandt andet bag brands som Challenger, Fendt, Massey Ferguson og Valtra.

- Vi ser investeringen og vores centrale rolle som en stor tillidserklæring fra vores amerikanske ejere, og den understreger Cimbrias nøglerolle i AGCO-koncernens overordnede vækststrategi. Cimbria rummer et stort potentiale, og it-projektet skal være med til at løfte vores vækst yderligere. Vi er samtidig stolte over at skulle stå i spidsen for implementeringen af it-projektet i hele Grin & Protein-division, siger Christian Andersen.

Grain & Protein er AGCOs nyeste forretningsben, der omfatter en lang række aktiviteter, produkter og processer, som kan øge udbyttet af landbrugsproduktion, sikre stabile fødevareleverancer samt understøtte en udvikling i retning af en mere bæredygtig fødevareproduktion.

Cimbria-koncernen er generelt inde i en særdeles positiv udvikling, og virksomheden spreder sig i dag på adresser i Thisted, i Herning samt en række lokationer over hele verden. Derudover har AGCO danske afdelinger i Randers og Glostrup.

Rekruttering klares ved rokader

Udviklingen medfører behov for ansættelse af flere medarbejdere – ikke mindst i Thisted, hvor godt 400 medarbejdere i dag har deres daglige gang:

- Vi har travlt i hr-afdelingen i øjeblikket, hvor der er fokus på både talent- og kompetenceudvikling, fastholdelse af nuværende medarbejdere og rekruttering af nye. Alene it-projektet giver op til 12 nye arbejdspladser her i Thisted, men det er ikke alle specialiserede SAP-folk. Det kan være en intern kvalitetsmedarbejder, som overgår til den nye funktion, hvorefter vi søger en erstatning for ham eller hende. På den måde klarer vi udfordringer med rekruttering til lokalområdet, forklarer hr-manager Lisa Mortensen.

Hun tilføjer, at Cimbria således har besat de 12 stillinger, men ikke alle træder i funktion med det samme.