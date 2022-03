Organiserede butikstyverier: Østeuropæisk par stjal varer for 28.000 kr.

THISTED:Matas på Storegade i Thisted havde 25. februar besøg af to butikstyve.

En mand og en kvinde af Østeuropæisk oprindelse forsynede sig af butikkens varer uden at betale, og det viser sig, at det langt fra er første gang, de to har forsøgt sig med butikstyveri.

Ifølge lokalpolitiet i Thisted ligger der flere sager rundt om i landets politikredse på de to, med stjålne varer for i alt 28.000 kr.

Kvinden, der er 23 år, er pågrebet af politiet. Efter en potentiel retssag står hun til udvisning af landet.