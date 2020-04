Otte drenge er sigtet efter masseslagsmål

HANSTHOLM:Nu er otte drenge og unge mænd i alderen 15-18 år blevet sigtet af Lokalpolitiet i Thisted efter ballede i Hanstholm i sidste uge.

De unge mennesker havde via sociale medier aftalt at mødes for at slås, og kamppladsen blev henlagt til Hanstholm Centeret. Her måtte politiet rykke ud lidt før klokken 23 2. påskedag, 13. april, for at skille parterne ad.

De otte sigtes for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.