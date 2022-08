Otte uger mere uden tog på Thybanen

ODDESUND:Passagererne på Thybanen må ruste sig med tålmodighed i yderligere et par måneder.

Banedanmark bekræfter over for Nordjyske, at arbejdet med at udskifte sporet på Oddesundbroen bliver forsinket i otte uger i forhold til den oprindelige tidsplan.

Dermed vil der først komme til at køre tog på strækningen efter 21. november.

Banedanmark ventes senere i dag at udsende en officiel pressemeddelelse om forsinkelsen, men styrelsens kommunikationsafdeling oplyser, at det er problemer med leverancer af både sveller og skinner, som har forsinket projektet.

Togtrafikken mellem Thisted og Struer har siden 1. maj været erstattet af såkaldte togbusser. Det var meningen, at toget igen skulle køre fra 26. september.