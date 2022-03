Ove har mistet tålmodigheden med kommunen: - Der sker bare ingenting

YDBY:- Det er bare træls, når man nu vil have det pænt.

Det siger 79-årige Ove Daugaard om Thisted Kommunes arbejde med at nedbryde ejendommen på Ydbyvej 204 i Ydby.

Ove Daugaard, der er tidl. tømrermester, bor selv i ejendommen overfor. Derudover ejer han udlejningsejendommen Ydbyvej 202, hvor der er fire lejemål.

- Ejendommen har nu lignet et lig i tre år, og de er stadigvæk ikke færdige med det. Jeg har aldrig haft svært ved at leje mine fire lejemål ud. Men sidste gang var der en, der sprang fra på grund af det rod, der er på nabogrunden, siger Ove Daugaard.

I efteråret 2021 blev det hus endeligt nedbrudt og fjernet.

- Siden er der ikke sket noget, og jeg undrer mig over, at der stadigvæk er rester fra soklen tilbage, siger Ove Daugaard.

Men det er der en god forklaring på, fortæller projektleder i Byg og Byfornyelse i kommunens afdeling for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, Rene Melgaard Nielsen.

- Vi plejer altid at lave noget af soklen stå for at undgå, at fortorv og vej foran sætter sig, fortæller Rene Melgaard Nielsen.

Også med henblik på det videre arbejde med matriklen i Ydby er der håb.

- Her til foråret går vi i gang med at planere grunden, hvorefter vi vil så græs. Årsdagen til, der ikke er sket noget er, at der ikke har været vejr til det, forklarer projektlederen.