Over 300 dyster til Thy Party

THY/MORS: Blikkene er stift rettede mod computerskærmede. Og kun lyset fra skærmene lyser op i den ellers mørke hal i Sparekassen Thy Arena Mors.

I stedets ene hal har 336 unge sat hinanden stævne for at dyste mod hinanden i seks forskellige discipliner indenfor e-sport til Thy Party, som for første gang holdes på Mors. Gameeventen, der har eksisteret siden 2010, startede fredag eftermiddag og slutter søndag ved frokosttid, fortæller arrangør Claus B. Fuglsang.

Blandt deltagerne er de 12-årige tvillinger Anna og Lukas Søgaard fra Nykøbing. De spiller begge counterstrike.

- Jeg spiller det mest, fordi det er sjovt og hyggeligt. Jeg har spillet hele natten, og jeg tror ikke, at vi får sovet, før Thy Party er slut, siger Anna Søgaard i en pause mellem to dyster.