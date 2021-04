Overbevisende sæsonstart af TFC

thisted fc

jetsmark if

4-0

fodbold, jyllandsserien

THISTED:Søndag tog divisionsreserverne fra Thisted FC hul på sæsonen i jyllandsserien på hjemmebane mod Jetsmark. Trods deres status som oprykkerhold, så besejrede TFC Jetsmark komfortabelt med 4-0. Specielt spillet i første halvleg vakte stor begejstring.

- Vores første halvleg var virkelig flot, og spillerne var klar fra start. Vi har kun spillet en enkelt træningskamp i opstarten, så spillerne var virkelig sultne efter at komme på græs igen, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Det unge mandskab fra Thisted FC tog hurtigt teten i opgøret, og med højt pres og god boldomgang, blev Jetsmark fra starten af opgøret presset. I det 10. minut kom TFC så foran, da Noah Iversen satte foden på et godt indlæg. Efter scoringen fortsatte hjemmeholdet med at dominere, og i det 26. minut fordoblede Nicolai Laursen hjemmeholdets føring, da han på flot vis hamrede et langskud i mål. Thyboerne lettede ikke foden fra speederen, og kort før halvleg blev det så 3-0, da Tobias Friis tog et træk ind i banen og udplacerede gæsternes målmand med et skud i det lange målhjørne.

I anden halvleg dalede kvaliteten i spillet en smule for hjemmeholdet, men et kvarter før tid satte de igen turbo på, hvilket resulterede i tre store chancer, som dog ikke blev til mål. Kort før slutfløjt tilkæmpede Rasmus Røge sig et straffespark, som Frederik Vestergaard eksekverede til slutstillingen 4-0.

- Der manglede nok lidt power i anden halvleg, men vi havde ikke turde drømme om en sejr på 4-0 inden kampen, siger Thorbjørn Larsen, der trods den overbevisende sejr fortsat har overlevelse i rækken som mål.

- Vi vil gerne overleve, og lige nu handler det om at holde sig til. Vi er jo et 2. hold, og vi ved aldrig, om vi har de samme spillere med i næste kamp, siger han.

Pausestilling: 3-0

Mål: 1-0 Noah Iversen (10). 2-0 Nicolai Laursen (26). 3-0 Tobias Friis (44). 4-0 Frederik Vestergaard Kristensen (90).