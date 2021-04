Overbevisende sejr til Morsø FC over Klitmøller

Klitmøller IF

Morsø FC

0-3

fodbold, serie 2

KLITMØLLER:Det var to hold med nederlag i bagagen, der onsdag aften tog hinanden i stævne i serie 2. Gæsterne fra Morsø FC havde senest tabt det prestigefyldte lokalopgør med Nordvestmors med 0-1, mens hjemmeholdet fra Klitmøller IF i deres seneste kamp tabte til Sallingsund med samme cifre.

Det blev udeholdet fra Morsø FC, der fik rejst sig bedst, da de efter en overbevisende indsats vandt med 3-0.

- Det var helt fortjent og en meget kontrolleret indsats fra vores side, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg. Hos Klitmøller anerkender de også, at sejren til Morsø FC var ganske fortjent.

- Det var fuldt fortjent, at de vandt. Morsø FC er nok det bedste hold, vi har mødt i denne sæson, siger spillende træner for Klitmøller IF Jacob Svane.

Fra kampens start var udeholdet klart mest på bolden, mens Klitmøller opererede med et mere defensivt udgangspunkt. Morsø FC var altdominerende, og i det 38. minut blev Mickey Berg kantet i Klitmøllers felt, hvilket resulterede i et straffespark. Det eksekverede Jonathan Spanggard ganske sikkert.

Efter pausen kom Klitmøller bedst ud, men deres medgang blev hurtigt punkteret, da Mickey Berg på fornem vis sparkede et frispark i mål. Efter Mickey Bergs scoring var morsingboerne fortsat mest på bolden, mens Klitmøller havde svært ved for alvor at melde sig tilbage i kampen. I kampens overtid cementerede Patrick Bro så sejren til Morsø FC, da han scorede efter et kontrastød til kampens slutresultat.

- Vi skabte ikke så meget, og vi vidste også på forhånd, at det ville blive en svær kamp, siger Jacob Svane.

- De var lidt svære at dirke op, men vi spillede med rigtig god tålmodighed, siger Mickey Berg.

Uhyre tæt række

Med sejren kravler Morsø FC op på syv point for tre kampe, mens Klitmøller fortsat står noteret for seks point efter fire kampe. Begge trænere peger på, at alle point gælder i den ekstrem tætte række.

- Rækken er så tæt, at alle sejre er meget vigtige. På grund af tætheden er vi også nød til at kigge nedad, siger Mickey Berg, mens Jacob Svane også har blikket rettet nedad.

- Det point som vi har fået, kan ingen tage fra os, og det handler selvfølgelig også om overlevelse i rækken for os, siger Jacob Svane.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Jonathan Spanggaard (38). 0-2 Mickey Berg (52). 0-3 Patrick Bro (90).