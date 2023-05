Overbygningsskole melder sig ind i kampen mod ny skolestruktur

HANSTHOLM:Medlemmer af skolebestyrelsen og andre i Hanstholm har allerede givet deres besyv med om Thisted Kommunes nye skolestruktur i Thisted Kommune.

Tilkendegivelserne fra Hanstholm har dog indtil nu ikke været lige så markante i Hanstholm som i de andre byer, der bliver berørt af kommunens planer.

Men på bannere, fastgjort til bigballer ved byens indfaldsveje, bliver det nu slået fast, at man i Hanstholm heller ikke er begejstret - selv om det "kun" er Hanstholm Skoles overbygning, der står til at blive lukket, hvis kommunalbestyrelsen sidst i juni vedtager den nye skolestruktur i sin nuværende form.

Det er en initiativgruppe, bestående af nuværende og kommende forældre på Hanstholm Skole, der står bag bannerne. Og som på søndag, 21. maj, inviterer til en "forårsdag i Hanstholm", som optakt til en demonstration i Thisted 31. maj.

Her vil holmboerne - sammen med folk fra de andre berørte byer - sende en hilsen til kommunens børne- og familieudvalg. 31. maj har udvalget nemlig skolestrukturen på dagsordenen, forud for kommunalbestyrelsens endelige beslutning 27. juni.

Senere i gang

- Vi er måske kommet senere i gang med den synlige markering end nogle af de andre byer i kommunen. Men vi har haft arbejdsgrupper, der bag kulisserne har arbejdet med høringssvar og så videre. Nu kommer vi så i opløbet med 100 kilometer i timen, siger Charlotte I. Kristensen, der er medlem af initiativgruppen.

Hun har endnu ikke selv børn på Hanstholm Skole. Og slet ikke i den aldersgruppe, 7.-9. klasse, som - hvis skolestrukturplanen vedtages - fra 2024 skal tage turen fra Hanstholm til Østre Skole i Thisted.

Skolens overbygning rimer på erhvervsliv og havn, mener de i Hanstholm. Privatfoto

- Vores ældste har et år tilbage i børnehaven. Men vi vil kæmpe for, at han, og hans små søskende, kan komme til at gå i skole i Hanstholm, også efter 6. klasse, så vi ikke skal til at køre dem til Thisted. siger hun.

Men der bliver da skolebusser, så I ikke skal køre frem og tilbage?

- Ja, men begynder de at gå til sport og fritidsaktiviteter inde i Thisted, så kan vores foreningsliv i Hanstholm ikke overleve, og så dør byen helt ud. Og uden en aktiv by får vi heller ingen tilflyttere til Hanstholm, siger Charlotte I. Kristensen, der - ved siden af sit job som socialrådgiver i Thisted Kommune - selv er frivillig i det lokale foreningsliv i Hanstholm

"Forårsdagen i Hanstholm" finder sted på søndag kl. 11-14 på idrætspladsen ved Hanstholm Skole. Det skal være en hyggedag med blandt andet rundbold og hoppeborg. Og der bliver budt på pølser, drikkevarer og slush-ice.

Initiativet er støttet af erhvervsdrivende i Hanstholm, der også har finansieret de i alt fem bannere ved indfaldsvejene til Hanstholm.