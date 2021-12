Overhaling gik galt: Politiet fandt narkopåvirket bilist på mark

ØSTERILD:Kl. 19:13 mandag aften kørte en 38-årig mand fra Thisted ad Aalborgvej, da han ved Østerild ville dreje til venstre ad Hovsørvej.

En 48-årig mand fra Nykøbing var i samme øjeblik i færd med at overhale den venstresvingende bilist i sin Skoda, og derfor kolliderede de to biler.

Der skete kun materiel skade ved sammenstødet, oplyser Thisted Politi, men i stedet for at standse og sikre, at modparten ikke var tilskadekommen, flygtede den 48-årige mand fra stedet.

Han og Skodaen blev imidlertid fundet et stykke derfra på en mark. Her kunne det ved en narkometertest konstateres, at den 48-årige var under påvirkning af euforiserende stoffer. Det udløste en sigtelse.

Desuden blev manden sigtet for at flygte fra uheldsstedet uden at give sig til kende.