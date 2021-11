Overhaling gik galt: Ramte medkørende og stak af

THISTED:På Hanstholmvej ved Thisted skete kl. 18:53 fredag aften et mindre færdselsuheld.

En 28-årig kvinde havde retning mod Hanstholm, da hun lige efter rundkørslen blev overhalet af en koksgrå Peugeot, muligvis en model 207 eller 208.

Bilen trak så hurtigt ind foran kvinden, at den ramte hendes bil foran og lavede en mindre skade. Peugeoten fortsatte dog uden at give sig til kende, og det er muligt, at føreren slet ikke har været opmærksom på, hvad der er sket.

Ikke desto mindre vil politiet gerne i kontakt med føreren af den mørkegrå Peugeot. Er det dig eller en, du kender, kan politiet kontaktes på tlf. 114.