Overlevelseskampe venter for Nors BK efter nederlag

TORNBY:Nors BK skal spille to playoff-kampe om overlevelse i 3. Divison. Det står klart, efter at thyboerne lørdag tabte på udebane til Tornby IF i sæsons sidste kamp i 3. Division.

- Det var en yderst decimeret trup, vi havde med i dag, hvor vi kun havde to udskiftere med. Men drengene kæmpede virkelig flot, og som træner er det svært at være utilfreds, siger træner for Nors BK, Anders Heshe.

I første halvleg var Nors BK godt med, og hjemmeholdet fik aldrig en føring på mere end et mål. Kort før pausen stod det 14-14, men en sen scoring til hjemmeholdet betød, at Tornby IF gik til pause foran.

- Taktisk var det en af vores bedste præstationer, og alle gjorde, som vi havde aftalt, siger Anders Heshe.

Efter pausen begyndte kræfterne at slippe op for Nors BK, og de blev også ramt af flere to-minutters udvisninger. Med 10 minutter igen kom Tornby IF foran 28-21. Men Nors BK fandt de sidste kræfter og kom på 28-25 med fem minutter igen.

- Vi gik frem og dækkede mand-mand, og det lykkedes os at stresse dem, men desværre ikke nok til at få en uafgjort, siger Anders Heshe.

Begge målmænd for Nors BK Matti Landbo og Niklas Svendsen stod en god kamp, hvor sidstnævnte forhindrede fire straffescoringer fra Tornby IF.

I de døende minutter blev Nors BK ramt af endnu en to-minutters udvisning og kunne ikke dække mand-mand. Derfor endte det med et nederlag på 27-31 til Nors BK.

- Jeg synes, at alle gjorde det godt og bød sig til. Men vi har haft problemer i sæsonen med at score på straffe, men i dag fandt vi vores skytte, da Anders Iversen lavede fire på fire, siger Anders Heshe.

Resultatet betyder, at Nors BK skal ud og spille to playoff-kampe mod Team NØS om en plads i næste sæsons 3. Division.

-Hvis vi kan stille med fuld trup, så er vi fortrøstningsfulde, men det er et godt hold, vi skal møde, og det bliver ikke nemt, siger Anders Heshe.