Overmatchet på ny: Tørre tæsk til HVA Sydthy

HVA Sydthy

Viborg FF

0-6

fodbold, serie 1

HURUP:Sæsonen i serie 1 har budt på mange afklapsninger for de pointløse oprykkere fra HVA Sydthy, og lørdag blev der så indkasseret endnu en til det efterhånden fyldestgørende regnskab, da HVA Sydthy på hjemmebane tabte med 0-6 til Viborg FF. I lørdagens opgør var thyboerne ganske enkelt oppe mod overmagten.

- Der var ikke andet at sige, end at de ganske enkelt var bedre end os. De lavede nærmest ingen pasningsfejl, og så var de vanvittig kyniske, siger HVA Sydthy-træner Gotfred Schmidt.

Rammerne til kampen var ganske optimale for hjemmeholdet, for der var nemlig sørget for gratis entre til kampen, så opbakningen var på plads. Trods den gode opbakning fra lægterne, så gik der blot tre minutter, før Viborg havde bragt sig foran. Scoringen faldt efter en personlig fejl I HVA Sydthy-defensiven. Efter gæsterens føringsmål havde hjemmeholdet svært ved at komme ind i kampen, og i det 27. minut fordoblede viborgenserne deres føring. I første halvleg faldt der ikke flere scoringer.

I anden halvleg skruede Viborg en tand op for tempoet, og i anden halvleg fik Viborg scoret yderligere fire mål til slutstillingen 0-6. Det kunne dog være endt endnu værre, havde det ikke været for en velspillende Søren Rasmussen i HVA Sydthy-målet.

- Det siger vel alt, at han blev kåret som kampens spiller, selvom vi tabte med 0-6. Han tog virkelig ansvar, siger Gotfred Schmidt, der samtidig roser sine spillere for at klø på trods den nedslående status på måltavlen.

- Drengene skal have stor ros for at kæmpe videre, selvom vi var bagud med seks mål, det må jeg bare tage hatten af for, siger Gotfred Schmidt, der har agendaen for resten af sæsonen på plads.

- Nu skal vi lære så meget som muligt i resten af sæsonen, siger han.

Pausestilling: 0-2

Mål: 0-1 (3). 0-2 (27). 0-3 (46). 0-4 (56). 0-5 (59). 0-6 (63).