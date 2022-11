Overnattende gæst udsatte to kvinder for voldtægt

THY:En 28-årig mand fra Thy er tirsdag blevet idømt ét år og 10 måneders fængsel for at have udsat to yngre kvinder for voldtægt. Begge overgreb skete inden for få timer en morgen i juni på en adresse i Thy.

Både kvinderne og manden havde overnattet på adressen.

Manden og den ene af kvinderne havde tidligere haft et seksuelt forhold, men kvinden ønskede nu ikke længere at have sex med manden. Da han om morgenen opsøgte hende for at have samleje med hende, sagde hun ifølge anklageskriftet flere gange "stop" og forsøgte at skubbe manden væk og lukke sine bukser igen, efter at den tiltalte havde knappet dem op. Det fik ikke den 28-årige til at stoppe, og han gennemførte samlejet.

Tidligere samme morgen havde han opsøgt den anden kvinde, som stadig lå og sov. Mens hun sov, befølte han hende på kønsdelene i en grad, der resulterede i en anklage for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje uden samtykke og blufærdighedskrænkelse.

Den 28-årige var tiltalt for yderligere et tilfælde af voldtægt mod den første kvinde. Denne episode havde fundet sted en af de forudgående dage. Dette forhold blev han dog frifundet for, idet retten vurderede, at han i den situation ikke havde til forsæt at gennemføre samleje mod hendes vilje. Det oplyser Anni Møller Hestbek, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden blev desuden dømt for at være i besiddelse af børnepornografisk materiale i form af billeder og videoer.

Den 28-årige erklærede sig uskyldig i alle anklagepunkter og ankede dommen på stedet. Dermed går sagen videre til landsretten.