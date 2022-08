Milliondyr overraskelse: Tag er fejlkonstrueret

THISTED:Overraskelser kan være gode - de kan være det modsatte.

Den overraskelse, Thisted kommune har fået i forbindelse med den godt 100 millioner kroner store ombygning af Thyhallen, er af den slags enhver bygherre gerne havde været foruden. Det har nemlig vist sig, at konstruktionen i et eksisterende tag over hallens foyer dels mangler bæreevne, dels er uhensigtsmæssigt udført.

Derfor er der ingen vej udenom. Det cirka 50 år gamle tag kan ikke som forventet genbruges, men skal udskiftes, og det koster 10,2 mio. kroner, og det beløb er ikke indregnet i budgettet for ombygningen af hallen. En mindre del af de 10,2 mio. kroner skal bruges til en facaderenovering.

- Vi skal finde de 10,2 millioner kroner. Der er ingen vej udenom. Vi er midt i en ombygning på noget, der er, og så fik vi en rigtig træls overraskelse, konstaterer borgmester Niels Jørgen Pedersen om sagen, der i næste uge behandles i kommunalbestyrelsen, som skal give den endelige godkendelse af, at den uforudsete ekstraudgift til udskiftning af tages kan betales med penge fra kommunekassen.

- Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver en sag, der giver debat. Ingen vidste på forhånd, at der var problemer med taget. Nu ved vi, at der ikke er andet at gøre end skifte det, så kommunalbestyrelsen skal blot sige ja til bevillingen, siger borgmesteren og tilføjer, at det i situationen er godt, at der er nogle penge at tage af i kommunekassen.

Ombygningen og moderniseringen af Thyhallen er et af de helt store anlægsprojekter i Thisted Kommune. I 2016 lå et skitseprojekt klar , og i 2020 blev byggeriet påbegyndt. Første fase var indretningen af en multihal og en udbygning af centerhallen, anden fase omfatter byggeri af et Center for Sundhed. Projektets tredje fase er en nyindretning af yderområderne ved hallen.

- Vi får noget for pengene. De forbedringer, der er sket efter projektets første etape, har fået rosende ord med på vejen, siger Niels Jørgen pedersen med tanke for både den nye multihal og den større centerhal, som begge er taget i brug.

Det var i forbindelse med udbuddet af projektets anden etape, det nye Center for Sundhed, der blev konstateret problemer med bæreevnen og fejlkonstruktioner i det eksisterende tag over hallens foyer. Det var forudsat, at taget kunne indgå som en del af det nye byggeri, men nu skal det skiftes helt ud.

- Men når ombygningen af Thyhallen er helt afsluttet, så få vi noget, der er meget bedre, end det vi havde, siger Niels Jørgen Pedersen.