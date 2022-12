Overskrift siger ikke alt: Skolegade er mere end et jobcenter

THISTED:Hvorfor bruge en million kroner til at undersøge forhold omkring et jobcenter, ingen ved om eksisterer om et år.

Sådan lød spørgsmålet fra Brian Nielsen (NB), da Thisted Kommunalbestyrelse tirsdag behandlede en sag med overskriften "Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Analyse af ny placering af Jobcentret m.fl."

Sagen er en udløber af forliget om kommunens 2023-budget. Her er der afsat en million kroner både til at undersøge en flytning af kommunens afdeling for erhverv- og beskæftigelse, men også til at starte planlægningen af et byudviklingsprojekt for Skolegade 2-8, den gamle Borgerskole.

- Overskriften i sagsfremstillingen er misvisende. Bevillingen skal gå til en analyse af Skolegade-projektet og ikke til en analyse af jobcenter-funktionen, sagde Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Det skete med henvisning til, at den tidligere kommunalbestyrelse behandlede et forslag om at udvikle området, hvor den nuværende Borgerskole ligger, til et nyt byrum med blandt andet boliger.

Morten Bo Bertelsen (SF) fandt det i orden, at Brian Nielsen med afsæt i overskriften på dagsordenspunktet spurgte, om der var nyt i sagen.

- Og det er der, for vi har fået en ny regering, der siger "nedlæg jobcentrene", sagde Morten Bo Bertelsen som mente, at der måske var brug for en helt ny sagsfremstilling.

Jens Otto Madsen (EL) oplyste, at økonomiudvalget faktisk havde drøftet, om overskriften på dagsordenspunktet var rigtig. Men overskrifter er ikke noget, der bare kan ændres, forklarede borgmester Niels Jørgen Pedersen.

- Fordi der sker noget i et sagsforløb, ændrer man ikke på sagens overskrift. Sager skal være genkendelige i systemet, sagde borgmesteren og tilføjede med tanke for de opgaver, som i dag varetages af Jobcentret:

- Uanset hvad vi gør med Jobcentret, vil både opgaver og funktioner fortsat bestå.