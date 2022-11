Overskudsmad skal ikke gå til spilde: Her vil frivillige dele den ud

THY-MORS:Det er forsøgt et par gange før, uden held, men nu prøver en flok frivillige ildsjæle endnu en gang at starte en organiseret uddeling af overskudsmad fra supermarkeder i Thisted. Gruppen Stop Spild Lokalt (Thy/Mors) har indkaldt til informationsmøde om projektet torsdag 1. december.

Det foregår i Frivillig Thys mødelokaler på Nytorv 8 i Thisted.

En af initiativtagerne er Maria Espe Pedersen, der faktisk bor i Nykøbing. Da hun for knap fire måneder siden opdagede Facebook-gruppen Stop Spild Lokalt (Thy/Mors), var hendes første tanke at forsøge at starte noget maduddeling i Nykøbing. Men det viste sig hurtigt, at muligheden for at få noget op at stå nok var størst i Thisted.

- Så tænkte jeg, at nu hjælper jeg her, for det er et stort stykke arbejde, og det ville være for meget at satse på to steder på én gang, siger hun.

Gruppen Stop Spild Lokalt (Thy/Mors) blev oprettet i 2016 i forbindelse med, at Stop Spild Lokalt blev oprettet som landsdækkende organisation. Gruppen har nu næsten 1000 følgere. Men indtil videre er det altså ikke lykkedes at få interessen til munde ud i konkrete projekter i Thisted eller Morsø kommune. En del andre steder i landet har organisationen oprettet såkaldte madoaser, hvor frivillige henter overskudsmad fra supermarkeder, sorterer det og står for uddelingen.

- Det er vist tredje gang, de forsøger at starte op her i området. Jeg prøver virkelig at holde liv i gruppen, siger Maria Espe Pedersen. Hun fortsætter:

- Nu prøver vi at holde det infomøde, for det er der mange, der har efterlyst. De vil gerne høre mere om, hvad det indebærer at være frivillig.

Hvis interessen er stor nok, så vil der efterfølgende blive afholdt en stiftende generalforsamling.

Frivillige fra gruppen har været i gang med at afsøge mulighederne for at finde et lokale, hvorfra maduddelingen kan foregå.

- Thisted Bolig har sagt, at de godt vil stille et lokale til rådighed i Thisted. Det bliver muligvis på Refsvej, fortæller Maria Espe Pedersen.

Organisationen Stop Spild Lokalt har aftaler med blandt andet Coop-butikkerne og Netto om at kunne afhente overskudsmad.

- Hvis det er hver dag, butikkerne har noget overskudsmad, så er det jo hver dag, det skal hentes, men vi behøver ikke at holde åbent hver dag. Der er nogle, der skal hente og sortere, og så vil det ofte være dem, der også deler ud den dag. Men for at man ikke skal køre sur i det skal vi gerne have så mange frivillige som muligt, siger Maria Espe Pedersen.

Selv er hun indstillet på at hjælpe projektet i Thisted i gang, men på sigt kan hun ikke lægge en stor arbejdsindsats i madoasen, hvis den bliver til virkelighed. Hun satser nemlig på at gå i gang med at læse videre til social- og sundhedsassistent til januar.

- Det hele står og falder med, at vi får nogle hjælpende hænder. Hvis der ingen frivillige er, så kan det ikke lade sig gøre, fastslår hun.