P-kaos til håndboldkampe: Nu er der kommet en god løsning

Trods skilte med parkering forbudt har det givet kaos hos naboer, når Thy Hallen er ramme om begivenheder, der samler rigtig mange mennesker i idrætshallen i den nordlige udkant af Thisted.

Men nu er der fundet en rigtig god løsning, i hvert fald når det gælder Mors-Thy Håndbolds hjemmekampe. Og i hvert fald i forhold til den familie på Lerpyttervej, som for nogle uger siden stod frem i Nordjyske med deres frustrationer i forbindelse med kampen, hvor Mors-Thy Håndbold fik besøg i Aalborg i

Lea og Simon Svendsen, der bor på Lerpyttervej 33, lagde efter den kamp en video op på Facebook med biler, som parkerede inde på deres græsplæne - og andre, der efter kampen brugte græsset som vendeplads.

Hans Peter Jarl Madsen, salgsdirektør i Mors-Thy Håndbold, aflagde siden besøg hos parret og aftalte, at klubben vil sørge for, at deres grund før hver hjemmekamp i Thisted bliver afspærret med rød-hvide plastbånd. Og at klubben også vil pille afspærringen ned igen bagefter.

Fribilletter

Desuden medbragte Hans Peter Jarl Madsen fribilletter til Mors-Thy Håndbolds følgende hjemmekamp i Thisted. Nemlig i søndags, hvor Mors-Thy mødte bronzevinderne fra Fredericia - og vandt 25-24.

- Jeg synes de har været rigtig imødekommende, siger Lea Svendsen.

Hun går normalt ikke så meget op i håndbold, men i søndags - hvor hendes mand var på arbejde - tog hun og børnene ind for at se kampen sammen med hendes mor.

- Og det var da en god oplevelse, fortæller hun.

Mens Lea og Simon Svendsen i denne omgang slap for ulovligt parkerede biler på deres grund, havde deres naboer, Stig og Maria Kristensen på Lerpyttervej 35, tre biler holdende foran deres hus under søndagens kamp - selv om der også her er skiltet med parkering forbudt.

Forholdene hos dem er dog lidt anderledes, fordi de - modsat naboerne - har hæk foran forhaven. De tre biler i søndags var til at leve med, men tidligere har de været udsat for, at bl. a. en bus holdt og spærrede for deres indkørsel.

- Det var ikke en egentlig parkering, fordi buschaufføren holdt og ventede. Vi måtte så hen og bede ham om at flytte bussen, så vi kunne komme ud og ind, fortæller Stig Kristensen.

Hans Peter Jarl Madsen fra Mors-Thy Håndbold har ikke hørt om parkeringssituationen hos disse naboer:

- Men hvis de har nogle problemer, så må de henvende sig til os, siger han.

Hans Peter Jarl Madsen, salgsdirektør i Mors-Thy Håndbold, besøgte de plagede naboer med fribiletter og en aftale om, at håndboldklubben sørger for afspærring ved fremtidige hjemmekampe i Thisted. Arkivfoto: Bo Lehm

Udtryk for succes

Behovet for p-pladser er kun blevet større efter udvidelsen af Thy Hallen med 3-400 ekstra tilskuerpladser. Samtidig har det nye sundhedshus, som bliver en del af halkomplekset, kostet nogle p-pladser. Til gengæld er et nyt p-område, med ca. 120 pladser, åbnet på den anden side af UCNs uddannelseshus, nogle hundrede meter fra hallen.

Hans Peter Jarl Madsen ser parkeringsudfordringerne som et udtryk for ligaklubbens succes:

- Aalborg er jo et af verdens bedste håndboldhold. Det er da helt fantastisk, at vi får besøg af dem i Thy Hallen. Det kræver logistik på højeste plan, både inde i hallen, og når 13-1400 tilskuere skal finde parkeringsplads. Så nej, jeg tror ikke, at der er pladser nok i området, ligesom der heller ikke altid er det ved vores anden hjemmebane i Nykøbing, siger han.

Ny p-plads på Lerpyttervej?

På Lerpyttervej - midt mellem de to ejendomme, der har været generet af ulovligt parkerede biler - har Thisted Kommune faktisk en større, ubebygget grund. Og i forbindelse med udvidelsen af Thy Hallen blev der udarbejdet et overslag over, hvad det vil koste at etablere en p-plads her, oplyser Ole Jørgensen, der er projektleder for byggeriet.

- Så vi er obs. på det. Men det skal med i kommunens prioritering, og der er jo mange andre ønsker rundt omkring, siger han.