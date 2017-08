På besøg i festival campen

THISTED: Nede i det bagerste hjørne af Christiansgave, gemt væk bag bunker af flis og mudder fra torsdagens regnvejr ligger campingpladsen til dette års Alive Festival.

Hvor der ikke er telte, bliver der flittigt spillet øl-bowling, og som enhver erfaren festivalgæst ved, så skal man ikke gå igennem et øl-bowlingfelt, hvis man ikke vil lægges ned på jorden af et såkaldt TIGERSPRING!

Kamilla Futtrup på 24 år kommer fra Thy og har været til Alive Festival hvert år siden 2010, men det er første år hun bor på pladsen.

- Det er sjovere at have tømmermænd sammen med andre end at ligge derhjemme og græde, siger Kamilla Futtrup.

Alt hvad Thy kan byde på

På Alive Festival får gæsterne mulighed for at opleve det bedste fra Thy.

Der har blandt andet været mulighed for et besøg til Thisted Bryghus, bondegårdsfrokost og for at komme til at surfe ved Klitmøller.

Det er dog ikke festivalens særprægede sideprogram, som er afgørende for de unge, som allerede kender området.

- Det er fedt, at der er tænkt over musikken, og at det ikke er det samme som på alle andre festivaler, fremhæver Kamilla Futtrup frem for sideprogrammet.

I modsætning til nogle af de thyboer, som er vendt hjem til Thisted for at tage på festival, har Daniel Larsen taget med ud til nogle af sidearrangementerne.

- Det er en fed promovering af alt hvad Thy kan tilbyde, siger Daniel Larsen.