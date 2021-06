På grænsen til vanvidskørsel - lastbilchauffør blæste promille over to

THISTED:Midt- og Vestjyllands Politi fik omkring midnatstid natten til fredag en anmeldelse fra en bekymret bilist, der så en lastbil, som slingrede og var ved at påkøre flere lastbiler på Aalborgvej, da han kørte fra Thisted mod Aalborg.

Politiet fik bragt lastbilen til standsning. Chaufføren var en 44-årig polak, og det viste sig, at han ikke kun kørte på rød sodavand.

- Da han blæste i alkometeret, viste det en promille over to. Det er alt, alt for højt, siger vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Chaufføren var så beruset, at han blev anholdt og detentionsanbragt for natten, inden han skal afhøres senere fredag.

- Vi tog nøglerne til lastbilen, og dem får han ikke, før vi finder hoved og hale i det hele. Han skal ind til afhøring, og så skal han betale en straksbøde, fortæller vagtchefen, som ikke mener, at loven om vanvidskørsel kommer i spil.

- Den ligger på grænsen til vanvidskørsel, men vi vurderer det umiddelbart ikke som vanvidskørsel. Så skal promillen lidt højere op.