Fokus på hjemløse og udstødte: Kom og mærk på egen krop hvordan det er at sove på et stykke pap under åben himmel

THY-MORS:I hele uge 46 gennemfører Kirkens Korshær de såkaldte Korshærsdage. Over hele landet arrangeres der en række forskellig arrangementer. I genbrugsbutikken i Vestervig holder man modeshow om tirsdagen, på Mors og i Hurup gennemfører man en husstandsindsamling om søndagen. Butikkerne i Bedsted, Østerild og på Rævebakken i Vilsund holder ekstra åbent hen over weekenden. Alt sammen for at samle penge ind til udsatte og udstødte danskere.

I Thisted by giver man den en ekstra skalle torsdag 14. november, hvor man kan prøve på egen krop, hvad det vil sige at være hjemløs.

Jakob Gammelgaard

- Vi vil gøre opmærksom på, at der i vores samfund er mange udstødte, så efter den planlagte gudstjeneste og lysvandringen i gaderne, som afsluttes på Store Torv, ja så overnatter vi på Store Torv på papunderlag under åben himmel. Det skal opleves, som de udsatte selv oplever det, siger Wagner Fonseca fra Kirkens Korshær.

Stille demonstration

Han er i fuld gang med at lokke andre med på idéen.

- Vi vil gerne have Ida Pedersen og Henrik Gregersen fra social- og sundhedsudvalget med, siger Wagner Fonseca, som også fortæller, at handelsstandsforeningen er blevet informeret om tiltaget.

- Det er jo en form for stille demonstration, siger Wagner Fonseca, som også har taget kontakt til Solstrålen Thy og Frivillig Thy.

Selv om det måske for de fleste ikke er synligt, så er der procentuelt flere udstødte mennesker pr. indbygger i Thy og på Mors, end der er i København.

- Det overrasker nok de fleste, og derfor er det vigtigt at have fokus på denne kendsgerning, siger Wagner Fonseca og opfordrer folk, der er ude at gå en aftentur torsdag, til at kigge forbi Store Torv.

Det er første gang, at Kirkens Korshær laver den type event.