På sporet af et bedre liv: Natur, hav og bølger i Thy gør en forskel

STAGSTRUP:Planterne i væksthuset lever deres eget liv, og lever bedre og sundere, når de passes rigtigt. Og på Surfgaarden i Stagstrup har planter, natur, hav, bølger og frisk luft været faste bestanddele i dagligdagen for de veteraner, som siden åbningen for godt to år siden har haft et kortere eller længere ophold på Surfgaarden, der er et frivilligt rehabiliteringstilbud for PTSD-ramte veteraner fra forsvaret, fra beredskabet og fra politiet.

For veteranerne er opholdet en del af den "omplantning", der er nødvendig for at komme tilbage til tilværelsen, som den så ud, før tingene kom ud af kurs og - for mange af de PTSD-ramtes vedkommende - endte i rod. Både mentalt og helt bogstaveligt, når dagligdagen brænder mere eller mindre sammen.

Det kræver oprydning at komme tilbage på sporet og en håndsrækning til at gøre det i et tempo, hvor det ikke gør noget at skynde sig langsomt, så der er tid til at tage individuelle hensyn.

Surfgaarden har til huse på et tidligere landbrug i Stagstrup, hvor PTSD-ramte krigsveteraner får hjælp til at komme tilbage i dagligdagen. Nu udvides tilbuddet med et nyt bosted et andet sted i Thy for særligt hårdt ramte veteraner. Foto: Bo Lehm

Surfgaarden har til huse på et tidligere landbrug. Her er masser af udenomsplads og 1000 kvadratmeter bygninger indrettet med 19 værelser, væksthuse, værksteder, træningsfaciliter, fællesrum, køkken og alt, hvad der ellers er nødvendigt for at skabe rammer om en dagligdag med plads til både at være sammen eller være sig selv, hvis det passer bedst på dagen.

Men vigtigst af det hele er der let og uhindret adgang til naturen og til hav og bølger, som alt sammen er vigtige elementer i et nyt tilbud, som senere i år etableres et andet sted i Thy.

Hvor Surfgaarden har 18 beboere, lægger det nye tilbud, som etableres i samarbejde med Forsvarets Veterancenter, ud med færre pladser rettet mod veteraner, som for manges vedkommende er langt mere udfordrede og udsatte end de, der bor på Surfgaarden, og derfor har anderledes behov for hjælp og støtte.

Fysisk aktivitet er en god måde til at flytte fokus. Det kan være med en tur ud i naturen, ved at surfe eller ved at bruge faciliteterne i Surfgaardens gymnastiksal, hvor der er plads til at spille bordtennis - her med socialrådgiver Alma Smakic på den anden side af bordet. Foto: Bo Lehm

Den fysiske placering af det nye botilbud er fundet, men endnu mangler nogle ting at falde helt på plads, før forstander Anders Petersen kan sige, hvor det bliver - ud over at det er et sted, hvor der også er fri adgang til natur, hav og bølger og som derfor, i lighed med Surfgaarden, ligger bedst i Thy, for her er der rigeligt af alle tre ting.

Beboerne på Surfgaarden er aldersmæssigt fra sidst i 20'erne til midt i 50'erne. Hos nogle ligger de oplevelser, der er årsag til deres PTSD årtier tilbage, hos andre er de tættere på. Men fælles er, at PTSD har ændret deres billede af sig selv, fortæller Anders Petersen og daglig leder Peter Emil Højlund.

- Fortællingen om én selv skaber identitet, for eksempel i en militær sammenhæng, men pludselig bliver man syg, kan ikke fungere i de vante sammenhænge og funktioner. Så taber man identitet og kommer i en situation, hvor spørgsmålet er: Hvad skal livet så indeholde? Det kan tage mange år at ramme bunden, og det kan også tage langt tid at bygge sig selv op igen, bryde isolationen, skabe venskaber og blive del af et nyt fællesskab, siger Anders Petersen.

Opholdet på Surfgaarden er en del af den proces. Dels fordi beboerne bliver del af et fællesskab i hverdagen, dels fordi de er blandt andre, som ved, hvad det vil sige at have PTSD, og hvordan det føles at prøve at forvalte et liv udadtil samtidig med at lidelsen bobler i kroppen og gør én sårbar.

- Det kræver mod at vise sårbarhed, ligesom det er en proces at erkende, at man ikke kan, hvad man kunne tidligere, siger Peter Emil Højlund.

På Surfgaarden fokuserer dagligdagen på at flytte fokus fra det, man ikke kan på samme måde som før, til nye ting, der kan blive et afsæt til at komme tilbage på sporet og være social. Og for at være social, skal man også være tilstede i dagligdagen og være sammen med andre.

En tur på bølgerne kræver koncentration og tilstedeværelse og surf er en del af Surfgaardens "Ocean Therapy", som sigter mod at flytte fokus og skabe ro for sig selv og samtidig skabe fællesskab med andre surfere, fortæller Anders Petersen og Peter Emil Højlund. Foto: Bo Lehm

- Man skal være i flow. Glemme sig selv og koncentrere sig om at være tilstede. Det skal man øve sig i, siger Anders Petersen, som svar på, hvorfor en løbetur, en vandretur i nationalparken, keramikfremstilling eller nogle timer i bølgerne på et et surfboard som et led i Surfgaardens "Ocean Therapy" kan flytte fokus.

- Det er fordi, tingene er overskuelige. På et surfboard er vandet et element i et overskueligt miljø, hvor man kan have fokus på den næste bølge og samtidig være del af et fællesskab med andre surfere. Det kan godt være, at man ikke fanger bølgen første gang, men det er også læring og en erkendelse af, at man kan lave fejl på vejen. Men hellere erkende det, end at være alene med sine tanker.